Efek Kebijakan The Fed Tahun Depan, Dolar AS Menguat Nyaris 7% sejak Awal 2024

Dolar AS (AS) menguat 6,6% sejak awal 2024 hingga Jumat (27/12/2024) karena pelaku pasar mengantisipasi kehati-hatian The Fed memangkas suku bunga tahun depan.