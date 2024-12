Harga Minyak Dunia Memanas, Terdongkrak Prospek Permintaan China

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Harga minyak mentah dunia terpantau menguat seiring dengan sikap pasar yang mencermati peningkatan permintaan di China, pembeli minyak terbesar di dunia, dan kemungkinan pasokan yang ketat di Eropa pada musim dingin mendatang.

Melansir Reuters pada Rabu (11/12/2024), harga minyak mentah jenis Brent menguat 0,07% atau 5 sen ke US$72,19 per barel. Sementara itu, harga hinyak mentah West Texas Intermediate AS ditutup pada US$68,59 per barel, naik 22 sen atau 0,32%. Kedua harga acuan minyak tersebut telah naik lebih dari 1% pada sesi perdagangan sebelumnya.

Dukungan untuk harga minyak datang dari laporan bahwa China akan mengadopsi kebijakan moneter yang cukup longgar pada 2025 karena Beijing mencoba memacu pertumbuhan ekonomi. Ini akan menjadi pelonggaran pertama dalam 14 tahun, meskipun rinciannya masih sedikit.

Impor minyak mentah China juga tumbuh setiap tahun untuk pertama kalinya dalam tujuh bulan, melonjak pada bulan November dari periode tahun sebelumnya.

Namun, Tamas Varga dari pialang minyak PVM mengatakan peningkatan tersebut lebih merupakan fungsi penimbunan daripada peningkatan permintaan.

"Ekonomi hanya akan terstimulasi oleh peningkatan sentimen dan belanja konsumen, oleh peningkatan permintaan agregat domestik yang tercermin dalam peningkatan inflasi konsumen yang sehat," tambahnya.

Spekulasi tentang permintaan musim dingin juga menjadi faktor, kata Phil Flynn, analis senior di Price Futures Group. "Perusahaan dana lindung nilai mulai membeli karena ketatnya pasokan di pasar Eropa musim dingin ini," kata Flynn.

Di Suriah, pemberontak berupaya membentuk pemerintahan dan memulihkan ketertiban setelah Presiden Bashar al-Assad digulingkan, dengan bank-bank dan sektor minyak negara itu bersiap untuk melanjutkan pekerjaan pada hari Selasa.

"Ketegangan di Timur Tengah tampaknya terkendali, yang menyebabkan para pelaku pasar memperkirakan risiko yang berpotensi rendah dari limpahan regional yang lebih luas yang mengarah pada gangguan pasokan minyak yang signifikan," kata ahli strategi pasar IG Yeap Jun Rong.

Meskipun Suriah sendiri bukan produsen minyak utama, negara itu berlokasi strategis dan memiliki hubungan yang kuat dengan Rusia dan Iran.

Harga minyak dapat terdongkrak jika Federal Reserve AS memangkas suku bunga seperempat poin persentase pada akhir pertemuannya pada 17-18 Desember. Hal itu dapat meningkatkan permintaan minyak di ekonomi terbesar dunia, meskipun para pedagang menunggu untuk melihat apakah data inflasi minggu ini akan menggagalkan pemangkasan tersebut.