Potret Keakraban Hary Tanoe-Donald Trump dan Rapor Kinerja Emiten Grup MNC Kuartal III/2024

Bisnis.com, JAKARTA — Di Indonesia, calon Presiden ke-47 Amerika Serikat Donald Trump memiliki relasi bisnis dan personal dengan bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo. Di sisi lain, emiten-emiten MNC Group milik Hary Tanoe mayoritas mengalami penurunan pendapatan dan bottom line yang variatif sepanjang 9 bulan 2024.

Keakraban Trump dengan Hary Tanoe setidaknya ditampilkan dalam unggahan di media sosial dan proyek bisnis. Salah satu proyek kongsi Trump ORganization dengan MNC Group ialah Trump International Golf Club Lido di KEK Lido City, Jawa Barat.

Sementara itu, Hary Tanoe cukup aktif membagikan momen dengan Trump melalui unggahan di Instagram pribadinya @hary.tanoesoedibjo.

Terbaru, Chairman Grup MNC itu membagikan momen saat menghadiri acara yang digelar oleh calon presiden Amerika Serikat Donald Trump di Florida, AS.

Dalam unggahan di akun resmi Instagram @hary.tanoesoedibjo pada Rabu (6/11/2024) pukul 12.00 WIB, Hary Tanoe membagikan video berisi cuplikan dirinya dan Donald Trump yang berjabat tangan di tengah kerumunan para pendukung Trump yang berkumpul di resor Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida pada malam pemilihan umum Selasa (5/11/2024) waktu setempat.

“Election Night, 5 Nov, Mar-a-Lago, West Palm Beach, Florida,” tulis Hary Tanoe.

Seperti diketahui, Donald Trump dan JD Vance menang dalam pilpres AS mengalahkan pasangan Kamala Harris dan Tim Walz. Alhasil, Trump akan kembali ke Gedung Putih dan duduk sebagai Presiden ke-47 AS.

Sebelumnya, pada 21 Januari 2017, tepat di malam inagurasi Donald Trump sebagai Presiden AS periode 2016-2020, Bos MNC Group tersebut turut merayakan kemenangan Trump di Trump Tower, Washington DC bersama Eric Trump yang merupakan putra kandung Donald Trump.

Hary Tanoe juga tercatat pernah menggelar beberapa kali pertemuan dengan Donald Trump. Pada 5 Januari 2022, Hary Tanoe membagikan momen makan malam bersama Donald Trump di Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, AS. Dalam momen tersebut, Hary Tanoe tampak menerima hadiah berupa cendera mata berbentuk kunci "Key to the White House".

Selanjutnya, bos MNC Group itu juga mengunggah foto dengan Donald Trump dalam pertemuan yang berlangsung pada 13 Mei 2022 melalui akun Instagramnya @hary.tanoesoedibjo.

Setelah itu, melalui akun Instagram pribadinya, Hary Tanoe kembali membagikan foto bersama Donald Trump dan istrinya Melania Trump saat bertemu di Trump National Golf Club, Jupiter, Florida, AS pada 11 Oktober 2022.

"A Moment with Mr. Donald Trump and his wife, Mrs. Melania Trump at the Trump National Golf Club, Jupiter, Florida," tulis Hary dalam unggahan akun instagram @hary.tanoesoedibjo.

Merespons kedekatan Hary Tanoe dengan Donald Trump, saham sejumlah emiten MNC Group melejit pada perdagangan Rabu (6/11/2024). Namun, bagaimana kinerja keuangannya hingga kuartal III/2024?

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, setidaknya ada 10 emiten yang terafiliasi dengan Grup MNC milik Hary Tanoe. Di antara jumlah itu, mayoritas membukukan penurunan pendapatan sepanjang 9 bulan 2024.

Pendapatan PT MNC Vision Networks Tbk. (IPTV) turun paling dalam sebesar 28,99% year-on-year (YoY) menjadi Rp1,28 triliun sepanjang Januari-September 2024. Sementara itu, pendapatan PT Media Nusantara Citra Tbk. (MNCN) hanya turun tipis 1,35% secara tahunan menjadi Rp5,96 triliun pada periode 9 bulan 2024.

Kinerja Pendapatan Emiten Grup MNC (Rp miliar)

Kode Saham Pendapatan 9 bulan 2023 Pendapatan 9 bulan 2024 Perubahan YoY BABP 462,76 397,45 -14,11% BCAP 2.914,06 2.426,49 -16,73% BHIT 12.208,54 11.629,01 -4,75% BMTR 8.092,52 7.620,71 -5,83% IATA (US$ juta) 129,52 100,96 -22,05% IPTV 1.809,29 1.284,71 -28,99% KPIG 1.046,62 1.255,36 19,94% MNCN 6.048,15 5.966,5 -1,35% MSIN 2.364,42 2.302,92 -2,60% MSKY 610,51 508,87 -16,65%

Di antara 10 emiten Grup MNC, hanya PT MNC Land Tbk. (KPIG) yang mampu memompa pendapatan per kuartal III/2024. Alhasil, pendapatan KPIG melejit 19,94% YoY menjadi Rp1,25 triliun dalam 9 bulan 2024.

Sementara itu, bottom line emiten Grup MNC sepanjang 9 bulan 2024 tercatat sangat variatif, yakni 5 emiten membukukan kenaikan laba bersih, 3 emiten laba bersihnya turun, 1 emiten ruginya meningkat, dan 1 emiten ruginya menyusut.

Adalah KPIG yang laba bersihnya naik paling signifikan dalam 9 bulan 2024. Laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk KPIG tercatat senilai Rp552,83 miliar atau lebih tinggi 92,11% YoY.

Selain itu, laba bersih PT MNC Digital Entertainment Tbk. (MSIN) naik 38,38% YoY menjadi Rp347,87 miliar dan laba bersih PT MNC Kapital Indonesia Tbk. (BCAP) naik 26,69% YoY menjadi Rp96,65 miliar.

Kinerja Laba (Rugi) Bersih Emiten Grup MNC (Rp miliar)

Kode Saham Laba (Rugi) 9 bulan 2023 Laba (Rugi) 9 bulan 2024 Perubahan YoY BABP 57,96 49,46 -14,67% BCAP 76,29 96,65 26,69% BHIT 251,94 261,36 3,74% BMTR 492,34 392,41 -20,30% IATA (US$ juta) 22,36 13,74 -38,55% IPTV -155,15 -195,63 rugi meningkat KPIG 287,77 552,83 92,11% MNCN 870,54 917,86 5,44% MSIN 251,38 347,87 38,38% MSKY -299,14 -179,64 rugi menyusut

Di sisi lain, MNCN menjadi entitas Grup MNC yang mencetak laba bersih paling besar 9 bulan 2024 yakni Rp917,86 miliar atau naik 5,44% YoY. Kenaikan itu terjadi saat pendapatan MNCN yang membawahi bisnis media MNC Group mengalami penyusutan.

Berbanding terbalik, kinerja profitabilitas yang menurun dialami oleh emiten MNC Group di sektor pertambangan, yaitu PT MNC Energy Investment Tbk. (IATA). Dalam 9 bulan 2024, laba bersih IATA turun 38,55% YoY menjadi US$13,74 juta.

Co-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo mengatakan MNCN telah meningkatkan pendapatan lainnya dari digital, berlangganan, dan penjualan konten di tengah penurunan pendapatan dari free-to-air (FTA).

“Ke depan, kami akan terus memprioritaskan dan mengembangkan sumber pendapatan lainnya, berinvestasi pada area yang tepat untuk mendukung bisnis, dan fokus pada kemajuan teknologi berkelanjutan,” ucapnya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (7/11/2024).

Terkait dengan MSIN, Angela memperkirakan kinerja pada kuartal IV/2024 dan 2025 akan meningkat didorong oleh berbagai insiatif strategis yang dilakukan dan prospek peningkatan belanja iklan.

Di sektor finansial, manajemen BCAP menyampaikan MNC Bank menjadi kontributor utama pendapatan BCAP dengan porsi sebesar 45,4% dari total pendapatan konsolidasi Rp2,42 triliun. Tercatat, BCAP meraih pendapatan bunga dan dividen sebesar Rp1,44 triliun sepanjang 9 bulan 2024.

Selain itu, kontribusi unit bisnis MNC Life sebesar 17,9%, MNC Insurance 9,3%, MNC Finance 8,1%, MNC Sekuritas 7,2%, MNC Leasing 5,3%, MNC Teknologi Nusantara 1,3%, FM Digital Solution 0,9%, MNC Asset Management 0,6%, dan lain-lain 4%.

Adapun, KPIG sebagai emiten properti MNC Group membeberkan perkembangan proyek strategis hingga kuartal III/2024. Dalam keterangan resminya, manajemen MNC Land menyampaikan perusahaan terus berkomitmen untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City. Serangkaian proyek di KEK MNC Lido City itu diklaim menunjukkan progres positif menjelang akhir 2024.

Proyek-proyek tersebut a.l. Trump International Golf Club Lido, Private Clubhouses (PCH), Clubhouse & Country Club, serta Hyatt Regency. MNC Land juga terus mempercepat penyelesaian konstruksi Movieland milik PT MNC Digital Entertainment Tbk. (MSIN) yang progresnya sudah mencapai lebih dari 70% per September 2024.

Terkait dengan proyek strategis MNC Land dengan Trump Organization, KPIG dalam keterangan resminya melaporkan bahwa Trump International Golf Club Lido mengoperasikan lapangan golf 18-hole dengan standar World-Champhionship rancangan Ernie Els.

“Sejak Oktober 2024, para anggota Trump International Golf Club Lido sudah dapat menikmati pengalaman bermain golf bertaraf internasional. Keanggotaan Trump International Golf Club Lido juga berlaku di seluruh lapangan Trump International Golf Club seluruh dunia yang berjumlah 28 lapangan hingga saat ini,” tulisnya, dikutip Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, MNC Land menyampaikan berbagai fasilitas tersedia di sekitar area Trump International Golf Club Lido, seperti Lifestyle Country Club dan PCH. Lido Golf Club juga akan dilengkapi dengan berbagai hiburan, restoran, serta fasilitas lain.

Per Oktober 2024, KPIG menyatakan telah menyelesaikan pembangunan beberapa unit PCH. Salah satunya, PCH milik MNC Land Hotel.

Selain itu, KPIG sedang menyelesaikan pembangunan Clubhouse & Country Club seluas 3 hektare rancangan Oppenheim Architecture yang progres konstruksinya sudah mencapai 50%.

Selanjutnya, KPIG berencana mengadakan Grand Opening Hyatt Regency pada kuartal II/2025. Hotel bintang lima dengan 124 kamar itu akan terintegrasi dengan Lido Lake Resort dan Lido Adventure Park.