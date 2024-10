Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 30 Oktober 2024

Smallest Font Largest Font

Live Timeline

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diproyeksi lanjut melemah pada perdagangan hari ini, Rabu (30/10/2024).

Pada perdagangan kemarin, rupiah ditutup melemah 0,30% ke Rp15.770 per dolar AS. Adapun, indeks dolar AS menguat 0,02% ke 104,29.

Mata uang lain di kawasan Asia mayoritas ditutup melemah pada Selasa (29/10/2024). Yen Jepang naik 0,01%, dolar Singapura turun 0,16%, dolar Taiwan turun 0,09%, won Korea Selatan turun 0,09%, dan peso Filipina naik 0,03%.

Sementara itu, rupee India stagnan, yuan China melemah 0,17%, dolar Hong Kong menguat 0,01%, ringgit Malaysia turun 0,21%, dan baht Thailand turun 0,16%.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan mata uang rupiah cenderung fluktuatif pada perdagangan hari ini.

“Rupiah berpotensi ditutup melemah pada rentang Rp15.760-Rp15.870 per dolar AS,” ungkapnya dalam riset, dikutip Rabu (30/10/2024).

Ibrahim memaparkan sejumlah sentimen global dan domestik yang mempengaruhi nilai tukar rupiah. Dari global, sentimen datang dari Pemilu Amerika Serikat dengan Donald Trump dan Kamala Harris bersiap menghadapi pemilihan umum yang sengit. Pemungutan suara Pemilu AS ditetapkan pada 5 November.

Baca Juga : Menanti Data Ekonomi AS jelang Pertemuan FOMC The Fed Pekan Depan

Jajak pendapat dan pasar prediksi terkini menunjukkan Trump memperoleh sedikit dukungan atas Harris, meskipun analis masih memperkirakan persaingan yang lebih ketat. Hal ini menimbulkan ketidakpastian.

Selain itu, sentimen juga datang dari data produk domestik bruto kuartal III/2024 yang akan dirilis pada Kamis. Data indeks harga PCE pengukur inflasi pilihan Fed dan data penggajian nonpertanian atau non-farm payrolls akan dirilis pada hari Jumat, dengan kedua data tersebut dirilis hanya beberapa minggu sebelum pertemuan The Fed.

Selain itu, pasar menunggu isyarat ekonomi lebih lanjut dari China, setelah langkah-langkah stimulus terbaru dari Beijing gagal menginspirasi kepercayaan pada pemulihan ekonomi.

Fokus sekarang adalah pada data Manager Purchasing Index dari China, yang akan dirilis pada hari Kamis, untuk isyarat lebih lanjut tentang ekonomi.

Dari dalam negeri, sentimen datang dari Komisi XI DPR yang mengusulkan sembilan Rancangan Undang-undang alias RUU untuk masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2025-2029, termasuk RUU tentang Penghapusan Piutang Negara dan RUU tentang Keuangan Negara.

Prolegnas 2025-2029 harus ditetapkan paling lambat 18 November 2024. Dengan demikian, Baleg DPR memiliki waktu sekitar 20 hari untuk merumuskan dan menetapkan daftar RUU yang akan masuk Prolegnas 2025-2029.