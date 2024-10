Kocok Ulang Konstituen Indeks Bisnis-27: ADRO Terdepak, ADMR Masuk

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Bisnis-27 yang merupakan hasil kerja sama antara Bisnis Indonesia dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami penentuan ulang atau rebalancing anggota konstituen untuk periode 1 November 2024 sampai 30 April 2025. Saham milik taipan Garibaldi 'Boy' Thohir ADRO terdepak dari Bisnis-27, tetapi saham anak usahanya ADMR masuk menjadi konstituen.

Dari hasil rebalancing tersebut, sejumlah saham baru masuk menjadi konstituen Indeks Bisnis-27. Saham tersebut adalah saham milik taipan Garibaldi 'Boy' Thohir PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. (ADMR) dengan rasio free float 13,46%.

Lalu saham emiten unggas atau poultry PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) dengan rasio free float 34,14%, serta emiten rumah sakit PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL) dengan free float 56,57%.

Kemudian, emiten telekomunikasi yakni PT Indosat Tbk. (ISAT) dengan rasio free float 16,37%, serta emiten batu bara PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) dengan free float sebesar 32,76%.

Adapun konstituen baru dengan bobot terbesar pada Indeks Bisnis-27 adalah CPIN dengan bobot 2,21%, HEAL dengan bobot 1,02%, dan ISAT sebesar 1,01%. Sementara itu, PTBA memiliki bobot 0,86% dan ADMR memiliki bobot 0,62% terhadap indeks Bisnis-27.

Di sisi lain, saham-saham yang keluar dari Indeks Bisnis-27 adalah PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO), PT XL Axiata Tbk. (EXCL), dan PT Vale Indonesia Tbk. (INCO). Lalu PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR).

Dalam hal penentuan konstituen, kriteria fundamental yang dipertimbangkan dalam pemilihan saham-saham Indeks Bisnis-27 adalah laba usaha, laba bersih, return on asset (ROA), return on equity (ROE), dan debt to equity ratio (DER). Sementara itu, khusus untuk emiten di sektor perbankan, akan dipertimbangkan faktor loan to deposit ratio (LDR) dan kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR).

Kriteria teknikal atau likuiditas yang digunakan untuk penentuan konstituen Indeks Bisnis-27 adalah nilai, volume, dan juga frekuensi transaksi, jumlah hari transaksi, dan kapitalisasi pasar yang dimiliki.

Evaluasi Indeks Bisnis-27 dilakukan setiap 6 bulan sekali atau dua kali dalam setahun, yakni pada April dan Oktober. Emiten-emiten yang masuk ke dalam konstituen Indeks Bisnis-27 telah melewati seleksi secara ketat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dan dilakukan oleh komite indeks yang kompeten di bidangnya.

Berikut adalah daftar saham yang keluar masuk Indeks Bisnis-27 periode 1 November 2024-30 April 2025.

Keluar: ADRO, EXCL, INCO, JSMR, SMGR

Masuk: ADMR, CPIN, HEAL, ISAT, PTBA