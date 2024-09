Sentimen The Fed Masih Kuat, Harga Bitcoin Lanjutkan Reli ke US$63.954

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Harga aset kripto Bitcoin menguat dan mencapai level tertinggi dalam sebulan terakhir seiring dengan penurunan suku bunga The Fed pekan lalu yang masih menjadi sentimen utama.

Sementara itu, nilai mata uang yen melanjutkan penurunannya di tengah masa libur Jepang.

Mengutip Reuters pada Senin (23/9/2024), harga Bitcoin naik 1,8% pada US$63.954, mendekati level tertinggi satu bulan. Harga aset kripto lain juga terpantau menguat, seperti Ether yang naik 3% pada US2,660.30, atau mendekati level tertinggi sejak akhir Agustus.

Dolar menguat terhadap yen pada minggu lalu setelah pertemuan kebijakan di Amerika Serikat dan Jepang, mencapai level tertinggi dalam dua minggu di 144,50 yen. Saat itu sekitar 144,16 pada hari Senin.

Bank of Japan (BOJ) mempertahankan suku bunga tidak berubah pada minggu lalu dan mengindikasikan tidak terburu-buru untuk menaikkannya lagi. Keputusan tersebut, yang diambil hanya beberapa hari setelah penurunan suku bunga The Fed sebesar 50 basis poin (bps), menghentikan kenaikan tajam yen bulan ini. Mata uang ini naik 1,4% pada bulan September.

Dengan ditutupnya bursa Jepang pada liburan hari ekuinoks musim gugur, pendorong utama perdagangan adalah ekspektasi penurunan suku bunga Fed lebih lanjut dan kenaikan yang didorong oleh ekuitas, mata uang komoditas, dan aset berisiko lainnya.

Chris Weston, Head of Research di Pepperstone, mengatakan 'latar belakang makro goldilocks' adalah faktor kunci yang mendorong momentum kenaikan yang kuat.

"Untuk saat ini, ini adalah reli yang harus dikejar. Seperti yang telah kita lihat selama bertahun-tahun, ketika Bitcoin terus melaju, trennya bisa sangat kuat dan FOMO benar-benar dapat membuat para pemain kripto bersemangat,” jelas Weston

Dolar Australia menguat 0,4% pada $0,68355, mencerna kenaikan lebih dari 3% dalam waktu kurang dari dua minggu.

Sementara itu, indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, berada di 100,75, terus berada di atas level terendah satu tahun yang dicapai minggu lalu. Sementara itu, nilai mata uang euro cenderung datar di $1,1165.

Tim analis Goldman Sachs dalam laporannya menyebut, pemotongan suku bunga The Fed tampaknya telah menenangkan ketakutan pasar terhadap resesi AS.

"Tim FX G10 kami memperkirakan sedikit rebound untuk dolar AS selama 3 bulan ke depan, sebelum kembali melemah dalam pandangan 6 dan 12 bulan,” jelas laporan tersebut

Pedagang berjangka Fed telah memperkirakan penurunan suku bunga sebesar 75 bps pada akhir tahun ini, dan pemotongan hampir 200 bps pada Desember 2025 yang akan membuat suku bunga kebijakan Fed pada akhir tahun depan menjadi 2,75%, menurut CME FedWatch.

Kurva imbal hasil (yield) obligasi AS atau US Treasury semakin curam setelah penurunan suku bunga The Fed, dan para investor semakin bertaruh untuk mendukung penurunan suku bunga besar-besaran yang kedua kalinya setelah Gubernur The Fed Christopher Waller mengatakan pada hari Jumat bahwa ia khawatir inflasi akan segera berada jauh di bawah target bank sentral sebesar 2%.

Sementara itu, mayoritas ekonom yang disurvei oleh Reuters mengantisipasi dua kali penurunan suku bunga sebesar 25 bps pada dua pertemuan terakhir The Fed tahun ini.