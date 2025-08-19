Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Riset Ajaib, BTC Potensi Kembali ke Level US$120.000?

Ajaib Sekuritas menilai Bitcoin menunggu kebijakan The Fed di Jackson Hole. BTC turun ke US$116.400, MicroStrategy dan Metaplanet terus akumulasi.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 21:01
Share
Layar menunjukkan grafik harga bitcoin di Jakarta, Senin (18/8). Bisnis/Abdurachman
Layar menunjukkan grafik harga bitcoin di Jakarta, Senin (18/8). Bisnis/Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA - Ajaib Sekuritas menilai arah aset kripto yang dipimpin oleh Bitcoin menanti langkah kebijakan bank sentral Amerika Serikat The Fed. Investor menunggu momentum Jackson Hole Economic Symposium yang diselenggarakan Jumat (22/8/2025) waktu setempat. Dalam pertemuan tahunan itu, Ketua The Fed Jerome Powell dijadwalkan memberikan pidato yang diharapkan memberi sinyal kepada pasar termasuk pedagang aset kripto.

Panji Yudha, Financial Expert Ajaib menyebut dalam 24 jam terakhir, Bitcoin (BTC) turun -0,77% ke level US$116.400 (Rp1.884.289.020). Dominasi pasar BTC (BTC.D) kini berada di level 59,75%, sementara total kapitalisasi pasar aset kripto anjlok -1,25% menjadi US$3,88 triliun.

Top Gainers dan Top Losers Aset Kripto dalam 24 jam*

Top Gainer 

Top Losers

Bio Protocol (BIO)

+30,52%

Centrifuge (CFG)

-16,77%

Marlin (POND)

+18,69%

LTO Network (LTO)

-9,72%

Orderly Network (ORDER)

+18,01%

Alpine F1 Fan Token (ALPINE)

-9,08%

*Data di atas diambil pada pukul 08:00 WIB

Bitcoin kembali melanjutkan pelemahannya pada Senin setelah mencetak rekor tertinggi sepanjang pekan lalu. Pergerakan ke zona merah seiring para investor melakukan aksi ambil untung dari reli kripto terbaru. Hingga saat ini, tercatat Year-to-Date (YTD) harga BTC masih mencatatkan kenaikan sebesar 23%.

Sementara itu mengacu data Bloomberg pukul 20.53 WIB, harga bitcoin bertengger pada level US$115.446,38. Level harga ini menunjukkan pelemahan 0,88% alias harganya longsor US$1.027,81. 

Baca Juga

Yudha menjelaskan, di tengah posisi pelemahan harga ini, perusahaan investasi aset kripto asal Amerika Serikat, MicroStrategy (MSTR), kembali menambah portofolio kepemilikan bitcoinnya. Terpantau perusahaan itu memborong 430 keping BTC. Aksi akumulasi ini dilakukan dengan harga rata-rata US$119.666 per koin.

"Mengacu pada data per Selasa (19/8), MicroStrategy kini tercatat menggenggam total 629.376 BTC. Jumlah tersebut diperoleh dengan harga rata-rata akumulasi sebesar US$73.320 per unit," katanya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, perusahaan investasi asal Jepang Metaplanet juga melanjutkan aksi akumulasinya dengan membeli 775 BTC senilai kurang lebih US$93 juta atau sekitar Rp1,5 triliun. Langkah ini menegaskan keyakinan perusahaan terhadap prospek jangka panjang bitcoin sebagai aset digital terbesar di dunia.

Dia menyebut penjelasan CEO Metaplanet Simon Gerovich bahwa pembelian dilakukan dalam kisaran harga rata-rata US$120.006 per BTC. Dengan tambahan akumulasi terbaru ini, Metaplanet saat ini telah menguasai total 18.888 BTC dengan nilai sekitar US$1,94 miliar, dan rata-rata harga akuisisi sebesar US$102.653 per unit.

Dengan realitas ini, Yudha meyakini Bitcoin berpotensi bergerak di sekitar US$112.000 - US$118.000. Dan Ethereum berpotensi bergerak di sekitar US$4.000 - US$4.400.

Rekomendasi Altcoin 

Altcoin

Entry

Take Profit

Stop Loss

OP (Layer-2)

IDR 11.300

IDR 14.500

IDR 10.600

COW (DEX)

IDR 6.000

IDR 7.400

IDR 5.600

DOGE (Memecoin)

IDR 3.600

IDR 4.600

IDR 3.300

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual aset kripto. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anggara Pernando
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Tenaga Pendorong Kalbe Farma (KLBF) Jadi Saham Incaran Sektor Kesehatan
Premium
43 detik yang lalu

Tenaga Pendorong Kalbe Farma (KLBF) Jadi Saham Incaran Sektor Kesehatan

Menjaga Momentum Kebangkitan Industri Maritim RI
Premium
30 menit yang lalu

Menjaga Momentum Kebangkitan Industri Maritim RI

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Mata Uang Kripto Kini Bisa Dipakai Belanja di Thailand, Begini Caranya

Mata Uang Kripto Kini Bisa Dipakai Belanja di Thailand, Begini Caranya

Thailand Bakal Izinkan Turis Asing Tukar Mata Uang Kripto ke Baht

Thailand Bakal Izinkan Turis Asing Tukar Mata Uang Kripto ke Baht

Wisatawan Bawa Aset Bitcoin Cs Dapat Ditukar ke Baht di Thailand, Uji Coba 18 Bulan

Wisatawan Bawa Aset Bitcoin Cs Dapat Ditukar ke Baht di Thailand, Uji Coba 18 Bulan

Harga Bitcoin Hari Ini Senin, 18 Agustus 2025 Saat Investor Ambil Untung

Harga Bitcoin Hari Ini Senin, 18 Agustus 2025 Saat Investor Ambil Untung

INSTRUMEN INVESTASI : Kripto & Saham Berkorelasi Positif

INSTRUMEN INVESTASI : Kripto & Saham Berkorelasi Positif

Bitcoin Anjlok 4% usai Rilis Data Inflasi Produsen AS

Bitcoin Anjlok 4% usai Rilis Data Inflasi Produsen AS

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Inflasi Medis Untungkan Emiten Rumah Sakit, Intip Kinerja Mitra Keluarga (MIKA)
Korporasi
8 menit yang lalu

Inflasi Medis Untungkan Emiten Rumah Sakit, Intip Kinerja Mitra Keluarga (MIKA)

DPR Setujui Rencana Bisnis Danantara dalam Rapat Tertutup, Sebut Soal Spekulasi di Pasar Saham
Korporasi
50 menit yang lalu

DPR Setujui Rencana Bisnis Danantara dalam Rapat Tertutup, Sebut Soal Spekulasi di Pasar Saham

Riset Ajaib, BTC Potensi Kembali ke Level US$120.000?
Komoditas
59 menit yang lalu

Riset Ajaib, BTC Potensi Kembali ke Level US$120.000?

Harga Kopi Arabika Melonjak ke Level Tertinggi akibat Cuaca Buruk di Brasil
Komoditas
1 jam yang lalu

Harga Kopi Arabika Melonjak ke Level Tertinggi akibat Cuaca Buruk di Brasil

Kinerja Indofarma (INAF) Tergerus Inflasi Medis Bahan Baku Obat Mahal
Korporasi
1 jam yang lalu

Kinerja Indofarma (INAF) Tergerus Inflasi Medis Bahan Baku Obat Mahal

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 19 Agustus 2025 Turun Tipis

3

Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa (19/9): LM Antam, UBS, dan Galeri 24 Beda Nasib

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025

5

Harga Emas Antam Hari Ini Selasa, 19 Agustus Naik jadi Rp1.897.000 per Gram

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

DPR Setujui Rencana Bisnis Danantara dalam Rapat Tertutup, Sebut Soal Spekulasi di Pasar Saham

DPR Setujui Rencana Bisnis Danantara dalam Rapat Tertutup, Sebut Soal Spekulasi di Pasar Saham

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

Danantara Diminta Siapkan Dividen Rp800 Triliun per Tahun, Komisi XI Bahas Rencana Aksi 2025

Danantara Diminta Siapkan Dividen Rp800 Triliun per Tahun, Komisi XI Bahas Rencana Aksi 2025

Rapor Emiten RS saat Pemerintah Alokasi Rp114 Triliun ke Kemenkes

Rapor Emiten RS saat Pemerintah Alokasi Rp114 Triliun ke Kemenkes

Saham SCMA, ASII, & DSNG Tancap Gas Saat Indeks Bisnis-27 Ditutup Melemah

Saham SCMA, ASII, & DSNG Tancap Gas Saat Indeks Bisnis-27 Ditutup Melemah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Proyeksi Beras Nasional Surplus September 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 19 Agustus 2025 Turun Tipis

3

Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa (19/9): LM Antam, UBS, dan Galeri 24 Beda Nasib

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025

5

Harga Emas Antam Hari Ini Selasa, 19 Agustus Naik jadi Rp1.897.000 per Gram