IHSG Pecah Rekor Baru ke 7.606: Saham BBRI-BREN Ikut Tancap Gas

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali memecahkan rekor baru all-time high (ATH) intraday dengan menutup perdagangan hari ini, Senin (26/8/2024) di level 7.606,19. Di tengah kenaikan ini, saham BBRI dan BREN kompak menguat.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup menguat 61,89 poin atau 0,82% menuju posisi 7.606,19. Sepanjang hari ini, indeks komposit bergerak di rentang 7.544,29 dan sempat menyentuh 7.619,90.

Tercatat, sebanyak 360 saham menguat, 219 saham menurun, dan 217 saham bergerak di tempat. Adapun kapitalisasi pasar atau market cap berada pada level Rp12.921,17 triliun.

Dari saham berkapitalisasi jumbo, saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) meraih pertumbuhan 2,91% ke level Rp5300. Peningkatan ini diikuti oleh saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) yang menguat 2,91% ke Rp9.725 per lembar.

Selanjutnya, saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) naik 1,83% ke Rp41.500. Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) membukukan penguatan harga saham 1,38% menjadi Rp5.525 per lembar.

Di sisi lain, saham PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) turun 0,59% ke level Rp16.775 per lembar. Penurunan itu disusul oleh saham PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) yang melemah 0,47% menjadi Rp10.700.

Saham top gainers pada hari ini dihuni oleh PT Natura City Developments Tbk. (CITY) yang melesat 34,33% ke Rp90. Posisi ini disusul saham PT Tempo Intimedia Tbk. (TMPO) yang naik 31,47% menuju Rp220 per lembar.

Adapun penghuni saham top losers adalah PT Saran Mitra Luas Tbk. (SMIL) yang merosot 21,86% ke level Rp286. Berikutnya ada saham PT Satu Visi Putra Tbk. (VISI) lewat penurunan 18,49% ke Rp238.

Pilarmas Investindo Sekuritas, dalam risetnya, menyebutkan IHSG mengalami kenaikan 31 poin atau 0,42% ke level 7.575 pada sesi pertama, Senin (26/8/2024). Perdagangan pasar keuangan awal pekan ini tampaknya dipengaruhi respons pelaku pasar terhadap kondisi global.

Riset tersebut menyatakan pasar merespons pernyataan Ketua The Jerome Powell di acara Simposium Ekonomi Jackson Hole yang membuka ruang pemangkasan suku bunga. Hal itu juga sejalan dengan pernyataan Powell yang menilai sudah tiba waktunya untuk menurunkan suku bunga acuan AS, seiring berkurangnya risiko kenaikan inflasi.

“Tentunya ini sebagai sinyal akan terbuka ruang pemangkasan suku bunga acuan sehingga dapatkan meredakan volatilitas pasar keuangan,” tulis riset Pilarmas Investindo Sekuritas.

Sementara itu, Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan juga menyampaikan pandangan serupa. Menurutnya, IHSG merespons positif pidato Powell yang menyebut pasar tenaga kerja AS mulai mendingin setelah laporan pekerjaan melemah pada Juli, serta inflasi yang melambat dan mendekati target The Fed di level 2%.

“Secara teknikal, meskipun IHSG menguat, terbentuk upper shadow yang cukup panjang serta IHSG tertahan di pada strong resist di level 7,600. Selain itu, pada Indikator MACD menunjukkan histogram yang bergerak sideways. Sehingga, kami memperkirakan IHSG akan terkonsolidasi pada rentang 7.550-7.600,” ucapnya.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.