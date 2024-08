Investor Full Senyum, 6 Emiten Guyur Dividen Interim Pekan Depan, Ada SMDR hingga NICL

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Tercatat 6 emiten dijadwalkan akan membayarkan dividen interim kepada para investor pada pekan depan, periode 26 hingga 30 Agustus 2024. Emiten-emiten tersebut termasuk SMDR, AMAR hingga NICL.

Melansir data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), satu emiten akan membayar dividen pada 26 Agustus 2024 yakni, PT Dana Brata Luhur Tbk. (TEBE). Adapun, TEBE akan menebar dividen Rp15 per saham kepada para investor.

Selanjutnya, pada Rabu 28 Agustus 2024 tercatat 2 emiten yang akan membayarkan dividen, yakni PT Pam Mineral Tbk. (NICL) dan PT Samudera Indonesia Tbk. (SMDR). Keduanya akan membayarkan dividen dengan besaran masing-masing Rp5 per saham dan Rp2 per saham.

Adapun, pada Jumat 30 Agsutus 2024 tercatat ada 3 emiten yang akan menebar dividen kepada para investor, emiten-emiten tersebut adalah PT Bank Amar Indonesia Tbk. (AMAR), PT IMC Pelita Logistik Tbk. (PSSI), serta PT Wulandari Bangun Laksana Tbk. (BSBK).

Bank Amar (AMAR) akan membyarkan dividen Rp2,65 per saham kepada para investor, IMC Pelita Logistik (PSSI) menebar Rp28 per saham, sementara BSBK akan membayar dividen interim Rp1 per saham.

Sebelumnya, PT Samudera Indonesia Tbk. (SMDR) memutuskan membagikan dividen interim sebesar Rp32,75 miliar dengan cum date pada 7 Agustus 2024.

Direktur Utama Samudera Indonesia Bani M. Mulia mengatakan untuk semester I diputuskan SMDR akan membayarkan dividen interim sebesar 2 rupiah atau Rp32,75 miliar.

“Dengan usulan manajemen dan persetujuan komisaris, diputuskan dividen interim Rp2 per saham,” kata Bani dalam paparan kinerja semester I/2024 Selasa (30/7/2024).

Jika mengasumsikan harga saham SMDR saat dividen diketok pada posisi Rp316 per saham, maka dividend yield tercatat sebesar 0,63%.

Sementara PT PAM Mineral Tbk. (NICL) sepakat membagikan dividen interim untuk periode buku Juni 2024 sebesar Rp53.178.224.535 (Rp53,17 miliar) kepada seluruh pemegang saham.

Keputusan itu diambil lewat keputusan direksi yang telah mendapat persetujuan dari dewan komisaris pada 7 Agustus 2024, kemarin.

“Menyetujui usulan untuk melakukan pembagian dividen interim kepada seluruh pemegang saham sebesar Rp5 per lembar saham atau total sejumlah Rp53,17 miliar,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi, Kamis (8/8/2024).

Penghasilan bersih periode berjalan atau net profit after tax NICL untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp73.599.746.460 (Rp73,59 miliar).

Direksi NICL menerangkan setelah membagikan dividen dengan besaran itu, jumlah kekayaan bersih perseroan per 30 Juni 2024 tercatat Rp727.357.721.609 (Rp727,35 miliar).

Sementara itu, laba bersih yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar Rp114.106.870.556 (Rp114,10 miliar).

Berikut jadwal pembyaran dividen Interim pekan depan periode 26—30 Agustus 2024.

Jadwal Pembyaran Dividen 26 Agustus 2024:

PT Dana Brata Luhur Tbk. (TEBE) Rp15 per saham

Jadwal Pembyaran Dividen 28 Agustus 2024:

PT Pam Mineral Tbk. (NICL) Rp5 per saham

PT Samudera Indonesia Tbk. (SMDR) Rp2 per Saham

Jadwal Pembyaran Dividen 30 Agustus 2024:

PT Bank Amar Indonesia Tbk. (AMAR) Rp2,65 per Saham

PT IMC Pelita Logistik Tbk. (PSSI) Rp28 per Saham

PT Wulandari Bangun Laksana Tbk. (BSBK) Rp1 per Saham

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.