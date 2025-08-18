Kalender Libur dan Cuti Bersama 2025 KSEI untuk Penunjang Bursa Efek Indonesia (BEI)

KSEI menetapkan jadwal libur dan cuti bersama 2025, termasuk 18 Agustus untuk memperingati Proklamasi Kemerdekaan. Layanan tertentu tetap online.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menetapkan perubahan jadwal hari libur dan cuti bersama tahun 2025, sejalan dengan pengumuman PT Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait kalender libur bursa.

Termasuk melalui pengumuman resmi bernomor PENG-0004/DIR/KSEI/0825, KSEI menyatakan tidak ada kegiatan operasional pada hari ini, Senin, 18 Agustus 2025. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai cuti bersama memperingati Proklamasi Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia.

Selain itu, KSEI juga merinci penyesuaian hari libur dan cuti bersama lain sepanjang tahun 2025. Selama periode tersebut, layanan C-BEST, S-INVEST, S-MULTIVEST, dan K-CASH tidak beroperasi. Namun, beberapa layanan tetap berjalan, seperti pembuatan SID, SRE, dan IFUA secara online, serta eASY.KSEI untuk keperluan RUPS.

KSEI menegaskan jadwal ini masih dapat berubah mengikuti penetapan dari BEI maupun Bank Indonesia.

Adapun daftar libur dan cuti bersama 2025 antara lain:

No Hari Tanggal Keterangan 1 Rabu 1-Jan-2025 Tahun Baru 2025 Masehi 2 Senin 27-Jan-2025 Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 3 Selasa 28-Jan-2025 Cuti Bersama Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili 4 Rabu 29-Jan-2025 Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili 5 Jumat 28-Mar-2025 Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 6 Senin 31-Mar-2025 Idul Fitri 1446 Hijriah 7 Selasa 1-Apr-2025 Idul Fitri 1446 Hijriah 8 Rabu 2-Apr-2025 Cuti Bersama Idul Fitri 1446 Hijriah 9 Kamis 3-Apr-2025 Cuti Bersama Idul Fitri 1446 Hijriah 10 Jumat 4-Apr-2025 Cuti Bersama Idul Fitri 1446 Hijriah 11 Senin 7-Apr-2025 Cuti Bersama Idul Fitri 1446 Hijriah 12 Jumat 18-Apr-2025 Wafat Yesus Kristus 13 Kamis 1-May-2025 Hari Buruh Internasional 14 Senin 12-May-2025 Hari Raya Waisak 2569 BE 15 Selasa 13-May-2025 Cuti Bersama Hari Raya Waisak 2569 BE 16 Kamis 29-May-2025 Kenaikan Yesus Kristus 17 Jumat 30-May-2025 Cuti Bersama Kenaikan Yesus Kristus 18 Jumat 6-Jun-2025 Idul Adha 1446 Hijriah 19 Senin 9-Jun-2025 Cuti Bersama Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah 20 Jumat 27-Jun-2025 1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah 21 Senin 18-Aug-2025 Cuti Bersama Proklamasi Kemerdekaan 22 Jumat 5-Sep-2025 Maulid Nabi Muhammad SAW 23 Kamis 25-Dec-2025 Kelahiran Yesus Kristus 24 Jumat 26-Dec-2025 Cuti Bersama Kelahiran Yesus Kristus 25 Rabu 31-Dec-2025 Libur Bursa

Sumber: KSEI, diakses 18 Agustus 2025.