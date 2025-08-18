Kalender Libur dan Cuti Bersama 2025 KSEI untuk Penunjang Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menetapkan perubahan jadwal hari libur dan cuti bersama tahun 2025, sejalan dengan pengumuman PT Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait kalender libur bursa.
Termasuk melalui pengumuman resmi bernomor PENG-0004/DIR/KSEI/0825, KSEI menyatakan tidak ada kegiatan operasional pada hari ini, Senin, 18 Agustus 2025. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai cuti bersama memperingati Proklamasi Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia.
Selain itu, KSEI juga merinci penyesuaian hari libur dan cuti bersama lain sepanjang tahun 2025. Selama periode tersebut, layanan C-BEST, S-INVEST, S-MULTIVEST, dan K-CASH tidak beroperasi. Namun, beberapa layanan tetap berjalan, seperti pembuatan SID, SRE, dan IFUA secara online, serta eASY.KSEI untuk keperluan RUPS.
KSEI menegaskan jadwal ini masih dapat berubah mengikuti penetapan dari BEI maupun Bank Indonesia.
Adapun daftar libur dan cuti bersama 2025 antara lain:
|No
|Hari
|Tanggal
|Keterangan
|1
|Rabu
|1-Jan-2025
|Tahun Baru 2025 Masehi
|2
|Senin
|27-Jan-2025
|Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
|3
|Selasa
|28-Jan-2025
|Cuti Bersama Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
|4
|Rabu
|29-Jan-2025
|Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
|5
|Jumat
|28-Mar-2025
|Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947
|6
|Senin
|31-Mar-2025
|Idul Fitri 1446 Hijriah
|7
|Selasa
|1-Apr-2025
|Idul Fitri 1446 Hijriah
|8
|Rabu
|2-Apr-2025
|Cuti Bersama Idul Fitri 1446 Hijriah
|9
|Kamis
|3-Apr-2025
|Cuti Bersama Idul Fitri 1446 Hijriah
|10
|Jumat
|4-Apr-2025
|Cuti Bersama Idul Fitri 1446 Hijriah
|11
|Senin
|7-Apr-2025
|Cuti Bersama Idul Fitri 1446 Hijriah
|12
|Jumat
|18-Apr-2025
|Wafat Yesus Kristus
|13
|Kamis
|1-May-2025
|Hari Buruh Internasional
|14
|Senin
|12-May-2025
|Hari Raya Waisak 2569 BE
|15
|Selasa
|13-May-2025
|Cuti Bersama Hari Raya Waisak 2569 BE
|16
|Kamis
|29-May-2025
|Kenaikan Yesus Kristus
|17
|Jumat
|30-May-2025
|Cuti Bersama Kenaikan Yesus Kristus
|18
|Jumat
|6-Jun-2025
|Idul Adha 1446 Hijriah
|19
|Senin
|9-Jun-2025
|Cuti Bersama Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah
|20
|Jumat
|27-Jun-2025
|1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
|21
|Senin
|18-Aug-2025
|Cuti Bersama Proklamasi Kemerdekaan
|22
|Jumat
|5-Sep-2025
|Maulid Nabi Muhammad SAW
|23
|Kamis
|25-Dec-2025
|Kelahiran Yesus Kristus
|24
|Jumat
|26-Dec-2025
|Cuti Bersama Kelahiran Yesus Kristus
|25
|Rabu
|31-Dec-2025
|Libur Bursa
Sumber: KSEI, diakses 18 Agustus 2025.