Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kalender Libur dan Cuti Bersama 2025 KSEI untuk Penunjang Bursa Efek Indonesia (BEI)

KSEI menetapkan jadwal libur dan cuti bersama 2025, termasuk 18 Agustus untuk memperingati Proklamasi Kemerdekaan. Layanan tertentu tetap online.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 20:25
Share
Mahasiswi beraktivitas di dekat layar pergerakan saham di gedung PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (5/2/2025)./JIBI/Bisnis/Himawan L Nugraha
Mahasiswi beraktivitas di dekat layar pergerakan saham di gedung PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (5/2/2025)./JIBI/Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menetapkan perubahan jadwal hari libur dan cuti bersama tahun 2025, sejalan dengan pengumuman PT Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait kalender libur bursa.

Termasuk melalui pengumuman resmi bernomor PENG-0004/DIR/KSEI/0825, KSEI menyatakan tidak ada kegiatan operasional pada hari ini, Senin, 18 Agustus 2025. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai cuti bersama memperingati Proklamasi Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia.

Selain itu, KSEI juga merinci penyesuaian hari libur dan cuti bersama lain sepanjang tahun 2025. Selama periode tersebut, layanan C-BEST, S-INVEST, S-MULTIVEST, dan K-CASH tidak beroperasi. Namun, beberapa layanan tetap berjalan, seperti pembuatan SID, SRE, dan IFUA secara online, serta eASY.KSEI untuk keperluan RUPS.

Baca Juga

KSEI menegaskan jadwal ini masih dapat berubah mengikuti penetapan dari BEI maupun Bank Indonesia.

Adapun daftar libur dan cuti bersama 2025 antara lain:

No Hari Tanggal Keterangan
1 Rabu 1-Jan-2025 Tahun Baru 2025 Masehi
2 Senin 27-Jan-2025 Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
3 Selasa 28-Jan-2025 Cuti Bersama Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
4 Rabu 29-Jan-2025 Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
5 Jumat 28-Mar-2025 Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947
6 Senin 31-Mar-2025 Idul Fitri 1446 Hijriah
7 Selasa 1-Apr-2025 Idul Fitri 1446 Hijriah
8 Rabu 2-Apr-2025 Cuti Bersama Idul Fitri 1446 Hijriah
9 Kamis 3-Apr-2025 Cuti Bersama Idul Fitri 1446 Hijriah
10 Jumat 4-Apr-2025 Cuti Bersama Idul Fitri 1446 Hijriah
11 Senin 7-Apr-2025 Cuti Bersama Idul Fitri 1446 Hijriah
12 Jumat 18-Apr-2025 Wafat Yesus Kristus
13 Kamis 1-May-2025 Hari Buruh Internasional
14 Senin 12-May-2025 Hari Raya Waisak 2569 BE
15 Selasa 13-May-2025 Cuti Bersama Hari Raya Waisak 2569 BE
16 Kamis 29-May-2025 Kenaikan Yesus Kristus
17 Jumat 30-May-2025 Cuti Bersama Kenaikan Yesus Kristus
18 Jumat 6-Jun-2025 Idul Adha 1446 Hijriah
19 Senin 9-Jun-2025 Cuti Bersama Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah
20 Jumat 27-Jun-2025 1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
21 Senin 18-Aug-2025 Cuti Bersama Proklamasi Kemerdekaan
22 Jumat 5-Sep-2025 Maulid Nabi Muhammad SAW
23 Kamis 25-Dec-2025 Kelahiran Yesus Kristus
24 Jumat 26-Dec-2025 Cuti Bersama Kelahiran Yesus Kristus
25 Rabu 31-Dec-2025 Libur Bursa

Sumber: KSEI, diakses 18 Agustus 2025.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anggara Pernando
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

From Newcomer to Global: RATU’s Outlook Following Entry Into MSCI
Premium
2 jam yang lalu

From Newcomer to Global: RATU’s Outlook Following Entry Into MSCI

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas
Premium
3 jam yang lalu

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Penjualan Batu Bara Bukit Asam (PTBA) ke PLN di Tengah Rencana 100% EBT ala Prabowo

Penjualan Batu Bara Bukit Asam (PTBA) ke PLN di Tengah Rencana 100% EBT ala Prabowo

Waskita Karya (WSKT) Gelar RUPSLB, Bahas Perubahan Manajemen

Waskita Karya (WSKT) Gelar RUPSLB, Bahas Perubahan Manajemen

10 Saham Syariah dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar di BEI Tengah Agustus 2025

10 Saham Syariah dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar di BEI Tengah Agustus 2025

Ongkos Mahal, Emiten Batu Bara Indonesia Tetap Komitmen Menuju Energi Bersih

Ongkos Mahal, Emiten Batu Bara Indonesia Tetap Komitmen Menuju Energi Bersih

Investasi Saham di BEI, Pahami Makna 17 Notasi Khusus Penanda Kondisi Emiten

Investasi Saham di BEI, Pahami Makna 17 Notasi Khusus Penanda Kondisi Emiten

Cermati Saham Lapis Kedua Pilihan Cuan, dari ELSA hingga SIDO

Cermati Saham Lapis Kedua Pilihan Cuan, dari ELSA hingga SIDO

Pasar Nantikan Hasil Pertemuan Trump dan Zelenskiy, Aset Emerging Market Menguat

Pasar Nantikan Hasil Pertemuan Trump dan Zelenskiy, Aset Emerging Market Menguat

IHSG Berpotensi Main di Atas 8.000 Besok (19/8), Rekomendasi Saham BBNI hingga MAPI

IHSG Berpotensi Main di Atas 8.000 Besok (19/8), Rekomendasi Saham BBNI hingga MAPI

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Penjualan Batu Bara Bukit Asam (PTBA) ke PLN di Tengah Rencana 100% EBT ala Prabowo
Korporasi
57 menit yang lalu

Penjualan Batu Bara Bukit Asam (PTBA) ke PLN di Tengah Rencana 100% EBT ala Prabowo

Harga Bitcoin Hari Ini Senin, 18 Agustus 2025 Saat Investor Ambil Untung
Komoditas
1 jam yang lalu

Harga Bitcoin Hari Ini Senin, 18 Agustus 2025 Saat Investor Ambil Untung

Waskita Karya (WSKT) Gelar RUPSLB, Bahas Perubahan Manajemen
Korporasi
1 jam yang lalu

Waskita Karya (WSKT) Gelar RUPSLB, Bahas Perubahan Manajemen

Kalender Libur dan Cuti Bersama 2025 KSEI untuk Penunjang Bursa Efek Indonesia (BEI)
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Kalender Libur dan Cuti Bersama 2025 KSEI untuk Penunjang Bursa Efek Indonesia (BEI)

Investasi Saham di BEI, Pahami Makna 17 Notasi Khusus Penanda Kondisi Emiten
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Investasi Saham di BEI, Pahami Makna 17 Notasi Khusus Penanda Kondisi Emiten

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 18 Agustus Termurah Rp1.033.000

2

"Diet" Ketat Danantara: Siapkan 300 Merger BUMN hingga Hapus Tantiem Petinggi

3

8 Perusahaan Antre IPO di BEI Agustus 2025, Siap Ikuti Jejak COIN & CDIA?

4

GOTO vs Grab: Adu Profit Raksasa Teknologi Asean, Siapa Lebih Unggul?

5

Harga Emas Hari Ini, Senin 18 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

10 Saham Syariah dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar di BEI Tengah Agustus 2025

10 Saham Syariah dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar di BEI Tengah Agustus 2025

Dilema Emiten Batu Bara: Komitmen Hijau & Ongkos Mahal Diversifikasi Bisnis

Dilema Emiten Batu Bara: Komitmen Hijau & Ongkos Mahal Diversifikasi Bisnis

GOTO Akumulasi Kerugian Rp214,7 Triliun hingga 30 Juni 2025

GOTO Akumulasi Kerugian Rp214,7 Triliun hingga 30 Juni 2025

Cek Rapor Pertumbuhan Kinerja GOTO Vs Grab Kuartal II/2025

Cek Rapor Pertumbuhan Kinerja GOTO Vs Grab Kuartal II/2025

Rayakan HUT ke-80 RI di Istana, Rosan Ungkap Harapan Kontribusi Danantara

Rayakan HUT ke-80 RI di Istana, Rosan Ungkap Harapan Kontribusi Danantara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Kebakaran Sumur Minyak Rakyat di Kabupaten Blora
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 18 Agustus Termurah Rp1.033.000

2

"Diet" Ketat Danantara: Siapkan 300 Merger BUMN hingga Hapus Tantiem Petinggi

3

8 Perusahaan Antre IPO di BEI Agustus 2025, Siap Ikuti Jejak COIN & CDIA?

4

GOTO vs Grab: Adu Profit Raksasa Teknologi Asean, Siapa Lebih Unggul?

5

Harga Emas Hari Ini, Senin 18 Agustus 2025 di Pasar Komoditas