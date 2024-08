Siap-Siap Cum Dividen SMSM dan SMDR Hari Ini (7/8), Jangan Ketinggalan!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — PT Selamat Sempurna Tbk. (SMSM) dan PT Samudera Indonesia Tbk. (SMDR) menjadwalkan pembagian dividen interim dengan cum date yang jatuh pada hari ini, Rabu (7/8/2024). Besaran dividen yang akan ditebar bernilai ratusan miliar rupiah.

Perlu diketahui, cum date atau tanggal cum dividen merupakan tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak untuk mendapatkan dividen perusahaan yang telah diumumkan. Untuk bisa mendapat dividen, maka investor perlu membeli saham tersebut sebelum atau pada tanggal cum dividen.

Sementara itu, ex date atau tanggal ex dividen merupakan hari pertama saat pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Tanggal ex dividen dijadwalkan satu hari kerja setelah tanggal cum dividen.

Sebelumnya, PT Samudera Indonesia Tbk. (SMDR) memutuskan membagikan dividen interim sebesar Rp32,75 miliar dengan cum date pada 7 Agustus 2024.

Direktur Utama Samudera Indonesia Bani M. Mulia mengatakan untuk semester I diputuskan SMDR akan membayarkan dividen interim sebesar 2 rupiah atau Rp32,75 miliar.

“Dengan usulan manajemen dan persetujuan komisaris, diputuskan dividen interim Rp2 per saham,” kata Bani dalam paparan kinerja semester I/2024 Selasa (30/7/2024).

Jika mengasumsikan harga saham SMDR sampai dengan saat ini di posisi Rp316 per saham, maka dividend yield tercatat sebesar 0,63%.

Sepanjang semester I/2024, SMDR mencatatkan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar US$22,50 juta setara Rp368,86 miliar. Laba tersebut turun 53,44% ke posisi US$51,74 juta.

Laba tersebut sejalan dengan pendapatan yang turun menjadi sebesar US$323,90 juta atau setara dengan Rp5,31 triliun. Pendapatan tersebut turun dibandingkan dengan periode tahun lalu sebesar US$394,26 juta.

Adapun, PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) akan membagikan dividen interim kedua untuk tahun buku 2024. SMSM mengalokasikan dana sebesar Rp 201,55 miliar atau setara dengan Rp35 per saham.

Pembagian dividen interim ini sesuai dengan keputusan direksi pada Selasa, 30 Juli 2024 yang telah mendapatkan persetujuan dewan komisaris SMSM.

Pada semester I/2024, SMSM mengantongi laba bersih Rp445,27 miliar dengan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp28,99 miliar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.