Pesta Berlanjut, 9 Emiten Cairkan Dividen Pekan Depan, Ada MAPI, SOHO hingga NCKL

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Tercatat 9 emiten dijadwalkan akan membayarkan dividen bernilai total triliunan rupiah kepada para investor pada pekan depan, periode 29 hingga 31 Juli 2024. Emiten-emiten tersebut termasuk Grup MAP Mitra Adiperkasa (MAPI) hingga Harita Nickel (NCKL).

Melansir data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sebanyak 2 emiten akan membayar dividen pada 29 Juli 2024 di antaranya, PT Intanwijaya Internasional Tbk. (INCI) dan PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. (MREI). Adapun, INCI akan menebar dividen Rp35 per saham, sementara MREI akan mengguyur investor dengan dividen Rp15 per saham.

Selanjutnya, pada 30 Juli 2024 tercatat 2 emiten yang akan membayarkan dividen, yakni PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) dan PT Weha Transportasi Indonesia Tbk. (WEHA). Keduanya akan membayarkan dividen dengan besaran masing-masing Rp8 per saham dan Rp6 per saham.

Adapun, pada 31 Juli 2024 tercatat ada 5 emiten yang akan menebar dividen kepada para investor, emiten-emiten tersebut adalah PT Catur Sentosa Adiprana Tbk. (CSAP), PT Damai Sejahtera Abadi Tbk. (UFOE), serta PT Soho Global Health Tbk. (SOHO).

Selanjutnya, PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. (ISSP) dan terakhir ada PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL).

Catur Sentosa Adiprana (CSAP) akan membyarkan dividen Rp7 per saham kepada para investor, sementara UFOE menebar Rp4 per saham, sementara SOHO dan ISSP akan membayar Rp12 dan Rp15 per saham.

Adapun, Trimegah Bangun Persada (NCKL) atau Harita Nickel akan membagikan dividen sebesar Rp1,6 triliun untuk tahun buku 2023.

Direktur Utama Harita Nickel Roy Arman Arfandy mengatakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menyetujui pembagian dividen sebesar Rp1,68 triliun.

“Perseroan menetapkan pembagian dividen tunai sebesar 30% atau sekitar Rp 1,6 triliun,” kata Roy dalam paparan publik, Kamis (27/6/2024).

Adapun saham NCKL yang tercatat di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 63.098.600.000 lembar. Maka dividend per share adalah Rp26,71 per saham.

Berikut jadwal pembyaran dividen pekan depan periode 29 juli hingga 31 Juli 2024.

Jadwal Pembyaran Dividen 29 Juli 2024:

PT Intanwijaya Internasional Tbk. (INCI) Rp35 per Saham.

PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. (MREI) Rp15 per Saham.

Jadwal Pembyaran Dividen 30 Juli 2024:

PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) Rp8 per Saham.

PT Weha Transportasi Indonesia Tbk. (WEHA) Rp6 per Saham.

Jadwal Pembyaran Dividen 31 Juli 2024:

PT Catur Sentosa Adiprana Tbk. (CSAP) Rp7 per Saham

PT Damai Sejahtera Abadi Tbk. (UFOE) Rp1,4 per Saham.

PT Soho Global Health Tbk. (SOHO) Rp12 per Saham

PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. (ISSP) Rp15 per Saham

PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) Rp26,71 per Saham.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.