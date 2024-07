Penjurian Top BUMN Awards 2024 Dimulai, Siap Jadi yang Terbaik Tahun Ini?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Bisnis Indonesia Group kembali menyelenggarakan Top BUMN Awards 2024 yang akan memberikan penghargaaan kepada perseroan dan jajaran manajemen pelat merah terbaik.

Rangkaian TOP BUMN Awards 2024 memasuki penjurian pertama tahap prakualifikasi dan kualifikasi pada hari ini, Selasa (23/7/2024).

Direktur Bisnis Indonesia Gagaskreasitama Chamdan Purwoko menjelaskan Top BUMN Awards 2024 ini memiliki tiga kategori utama yaitu Korporasi BUMN, CFO BUMN dan CEO BUMN.

“Dipilih 10 korporasi terbaik, CEO dan juga CFO,” ujarnya dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Bisnis Indonesia di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Penjurian pertama korporasi BUMN ini terdiri atas beberapa kualifikasi seperti laporan keuangan 2021-2023 hingga keberlanjutan.

Dalam kategori korporasi, penjurian dilakukan oleh Profesor Bidang Keuangan dan Investasi, IPMI International Business School Roy Sembel, Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Raden Pardede, hingga Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Maria Y. Benyamin.

Sementara itu, untuk best CEO terdapat tiga juri yaitu Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022 Wimboh Santoso, Menteri Komunikasi dan Informatika RI periode 2014-2019 Rudiantara, dan Presiden Direktur Bisnis Indonesia Grup Lulu Terianto.

Kemudian, juri untuk kategori best CFO adalah Wakil Menteri Keuangan Kabinet Kerja Periode 2014-2019 Mardiasmo, Finance and Banking Faculity of Prasetya Mulya Business School Wijantini, serta Direktur Bisnis Indonesia Hery Trianto.

Top BUMN Awards 2024 merupakan bentuk apresiasi dari Bisnis Indonesia Group kepada BUMN yang berprestasi. Tema dari Top BUMN Awards 2024 adalah ‘Performance and Sustainability’.

Salah satu indikator yang dinilai adalah kemampuan BUMN untuk berkelanjutan dalam mewujudkan kementerian BUMN sebagai pembina dan pengawasan yang profesional dalam aspek produktivitas dan profitabilitas.