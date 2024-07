Gerak Saham GOTO Usai Jacky Lo Ajukan Pengunduran Diri

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) mengumumkan pengunduran diri direkturnya, Jacky Lo. Saham GOTO bergerak volatil usai pengumuman ini.

Mengacu data RTI Infokom pada penutupan sesi I, Kamis (18/7/2024), saham GOTO ditutup ambles ke zona merah. Saham GOTO melemah 1,96% ke level Rp50 per saham.

Padahal, sehari sebelumnya pada Rabu (17/7/2024), saham GOTO ditutup naik 2% ke level Rp51.

Saham GOTO hingga sesi I diperdagangkan pada level Rp50-Rp52, dengan volume 1,6 miliar saham, dan nilai transaksi Rp81,39 miliar. Rata-rata pembelian terhadap saham GOTO terjadi di harga Rp51 per saham.

Manajemen GOTO menjelaskan telah menerima surat pengunduran diri dari Wei-Jye Jacky Lo dari jabatannya selaku direktur perseroan. Surat pengunduran diri tersebut diterima GOTO pada 16 Juli 2024.

"Persetujuan atas pengunduran diri Jakcy Lo rencananya akan dilaksanakan dalam waktu dekat, yaitu pada 30 Agustus 2024, di mana perseroan akan melakukan prosedur pengumuman dan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK 15/2020," ujar Manajemen GOTO, Rabu (17/7/2024).

GOTO juga mengusulkan Simon Tak Leung Ho sebagai kandidat direktur yang akan menggantikan Jacky Lo. Simon Ho juga akan menjadi Group Chief Financial Officer yang bertanggung jawab atas seluruh bidang yang terkait keuangan dan hubungan investor.

Jacky sendiri tak menjelaskan lebih jauh mengenai alasan pengunduran dirinya ini.

Dengan pengunduran diri Jacky Lo, GOTO mengumumkan rencana penunjukan Chief Financial Officer (CFO) baru, Simon Tak Leung Ho.

Dalam keterangan resminya, GOTO menuturkan Simon akan resmi memulai jabatannya pada 30 Agustus 2024. Hal tersebut akan bergantung pada persetujuan pemegang saham yang dilaksanakan pada 30 Agustus 2024 mendatang.

Simon Ho juga akan menduduki jajaran direksi GOTO setelah RUPSLB GOTO.

Direktur Utama GOTO Patrick Walujo menjelaskan pengalaman Simon yang sangat luas serta pengetahuannya yang mendalam di bidang keuangan akan sangat bernilai bagi GOTO seiring upaya perseroan mencapai pertumbuhan berkelanjutan.

"Simon akan menjadi bagian dari manajemen senior dan akan berperan penting dalam memastikan Perseroan untuk memberikan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham," kata Patrick, Rabu (17/7/2024).

Simon diketahui menjadi salah satu komisaris di perusahaan financial technology AdaKami. Simon sendiri telah berpengalaman di industri keuangan sejak tahun 1997 pada beberapa perusahaan terkemuka seperti BNP Paribas di China, Citigroup, dan ABN Amro, serta berpengalaman menjabat sebagai direktur sejak tahun 2004 di China.

Simon juga pernah menjabat sebagai Chief Financial Officer di FinVolution Group, platform teknologi finansial di China yang tercatat di Bursa Efek New York (NYSE), sebelum beralih ke jabatan terakhirnya sebagai Chief Financial Officer di Maya, salah satu perusahaan pembayaran dan perbankan digital terkemuka di Filipina.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.