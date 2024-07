IHSG Menguat, Investor Buru Saham BMRI, BBCA & BBRI usai BI Rate Tetap 6,25%

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat ke level 7.229,62 pada awal perdagangan hari ini, Kamis (18/7/2024). Saham perbankan jumbo, BMRI, BBCA dan BBRI terpantau diburu investor usai Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan atau BI rate di level 6,25% kemarin.

Berdasarkan data RTI Business pukul 09.00 WIB, IHSG dibuka naik 0,07% atau 5,41 poin ke level 7.229,62. Adapun, IHSG bergerak di rentang 7.220 hingga 7.239 pada awal sesi.

Tercatat sebanyak 191 saham menguat, 121 saham melemah, dan 205 saham bergerak di tempat pada awal perdagangan hari ini. Kapitalisasi pasar terpantau menjadi Rp12.233 triliun.

Adapun, saham terlaris pagi ini dihuni oleh emiten bank jumbo, seperti Bank Mandiri (BMRI) dengan nilai transaksi sebesar Rp81,7 miliar. Diikuti BBCA dan BBRI senilai masing-masing Rp47,5 miliar dan Rp29,2 miliar.

Saham BMRI menguat 1,16% ke Rp6.525 per saham, disusul BBCA yang naik 0,77% ke Rp9.875 per saham. Sementara itu, saham BBRI stagnan di level Rp4.760 per saham.

Dari jajaran big caps, PT Astra International Tbk. (ASII) menguat 0,67% ke posisi Rp4.490 per saham. Diikuti PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) yang naik 0,31% ke Rp3.260 per saham.

Sementara itu, saham konglomerat Prajogo Pangestu, PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) turun 0,32% ke Rp7.750. Diikuti PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) yang melemah 0,90% ke posisi Rp11.000 per saham.

Jajaran top gainers dihuni oleh PT Ricky Putra Globalindo Tbk. (RICY) yang naik 21,35% ke Rp108 per saham. Sementara itu saham top losers yaitu PT Golden Flower Tbk. (POLU) melemah 8,16% ke Rp450 per saham.

Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih mengatakan IHSG hari ini Kamis (18/7/2024) diprediksi bergerak menguat terbatas dalam range 7.190-7.250.

Sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini antara lain, dari dalam negeri, IHSG kembali terkoreksi terbatas akibat aksi profit taking pada saham Barito Group. Sementara, secara domestik katalis pasar cenderung positif.

"Bank Indonesia pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) di bulan Juli 2024 memutuskan untuk menahan suku bunga BI-Rate di level 6,25%. Deposit Facility sebesar 5,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 7,00%," ujar Ratih dalam riset.

Adapun, dari mancanegara, Inflasi tahunan Inggris pada Juli 2024 tetap sama seperti bulan sebelumnya di level 2%, sekaligus posisi terendah sejak 2021. Sebelumnya, Bank Sentral Inggris (BoE) kembali mempertahankan suku bunga di level 5,25% pada pertemuan Juni 2024.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.