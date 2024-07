GOTO Tunjuk Simon Ho sebagai Chief Financial Officer, Gantikan Jacky Lo

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten teknologi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) mengumumkan rencana penunjukan Chief Financial Officer (CFO) baru, Simon Tak Leung Ho. Simon akan menggantikan Jacky Lo yang mengajukan pengunduran diri.

Dalam keterangan resminya, GOTO menuturkan Simon akan resmi memulai jabatannya pada 30 Agustus 2024. Hal tersebut akan bergantung pada persetujuan pemegang saham yang dilaksanakan pada 30 Agustus 2024 mendatang. Simon Ho juga akan menduduki jajaran direksi GOTO setelah RUPSLB GOTO.

Direktur Utama GOTO Patrick Walujo menjelaskan pengalaman Simon yang sangat luas serta pengetahuannya yang mendalam di bidang keuangan akan sangat bernilai bagi GOTO seiring upaya perseroan mencapai pertumbuhan berkelanjutan.

"Simon akan menjadi bagian dari manajemen senior dan akan berperan penting dalam memastikan Perseroan untuk memberikan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham," kata Patrick, Rabu (17/7/2024).

Patrick juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk pengabdian dan kontribusi Jacky Lo di GoTo. Di bawah kepemimpinannya, GOTO berhasil mencatatkan kondisi keuangan yang lebih baik, khususnya dalam peningkatan profitabilitas dan efisiensi beban usaha.

Sementara itu, Simon Ho menuturkan dirinya telah lama mengagumi kemampuan Grup GoTo yang telah membawa banyak perubahan dan memberikan solusi bagi jutaan masyarakat di Indonesia dan negara GoTo beroperasi di Asia Tenggara.

"Saya menyambut baik kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan Grup GoTo dan akan bekerja sama secara erat dengan jajaran manajemen untuk memastikan pertumbuhan optimal GOTO," tutur Simon.

Simon Ho Perbesar

Sebagai informasi, Direktur GOTO Jacky Lo mengajukan surat permohonan pengunduran dirinya pada 16 Juli 2024. Dengan permohonan pengunduran diri tersebut, GOTO mengusulkan Simon Tak Leung Ho sebagai direktur pada RUPSLB mendatang.

Simon diketahui menjadi salah satu komisaris di perusahaan financial technology AdaKami.Simon sendiri telah berpengalaman di industri keuangan sejak tahun 1997 pada beberapa perusahaan terkemuka seperti BNP Paribas di China, Citigroup, dan ABN Amro, serta berpengalaman menjabat sebagai direktur sejak tahun 2004 di China.

Simon juga pernah menjabat sebagai Chief Financial Officer di FinVolution Group, platform teknologi finansial di China yang tercatat di Bursa Efek New York (NYSE), sebelum beralih ke jabatan terakhirnya sebagai Chief Financial Officer di Maya, salah satu perusahaan pembayaran dan perbankan digital terkemuka di Filipina.

Simon akan berdomisili di Indonesia, bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Grup GoTo, Patrick Walujo. Simon akan membawahi divisi keuangan dan hubungan investor GoTo.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.