Waskita Beton (WSBP) Incar Kontrak Baru Proyek Jalan Tol IKN

Bisnis.com, SIDOARJO - Pabrik PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP) Prambon Sidoarjo masih mengincar beberapa kontrak baru di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara setelah sebelumnya telah menyelesaikan kontrak IKN sebesar Rp15,46 miliar.

Manager Precast Plant WSBP Prambon, Mohammad Fajar Daniel, menjelaskan saat ini terdapat proyek jalan tol IKN target 3B dan 6C yang dibidik dan sedang menunggu konfirmasi.

“Nanti juga ada bandara VIP, tapi itu dari induk [WSKT], yang sudah ada tol target 3B dan 6C itu juga sekarang sedang tahap tarik ulur mengenai kontrak, tapi secara harga kita sudah menang,” kata Fajar di Plant WSBP Prambon Sidoarjo, Rabu (10/7/2024).

Fajar juga menjelaskan beberapa kontrak proyek IKN yang telah diselesaikan yaitu PC-I Girder sebesar Rp15,46 miliar. Kontrak tersebut merupakan kontrak yang berjalan sejak Januari 2024.

Adapun, saat ini WSBP Plant Prambon sedang mengerjakan setidaknya tiga proyek, yaitu PC-I Girder, Spun Pile, dan Square Pile untuk Proyek Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi (tol proban) Paket 3. Proyek tersebut memiliki target selesai di Juli 2024.

Kemudian suplai spun pile untuk proyek RSUD Sidoarjo dengan target selesai di Juli 2024. Serta, suplai spun pile untuk proyek pembangunan Swissbell Hotel Nabire dengan target selesai di Agustus 2024.

Selanjutnya, proyek suplai spun pile instalasi IPA Beton Nipah Kuning. Proyek ini ditargetkan selesai pada Juli 2024.

Adapun Plant Proban memiliki kapasitas produksi mencapai 181.725 ton per tahun atau setara dengan 15.143 ton per bulan. Sampai dengan saat ini, utilitas pabrik adalah sekitar 23%.

Mayoritas produksi pabrik adalah produk spun pile sebanyak 5.220 ton per bulan, girder sebesar 4.748 ton per bulan, CCSP 1.645 ton per bulan, square pile sebanyak 1.531 ton per bulan serta produk lainnya sebanyak 2.000 ton per bulan