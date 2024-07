Listing IPO, Saham Gunanusa Eramandiri (GUNA) Sentuh ARA

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Saham PT Gunanusa Eramandiri Tbk. (GUNA) di buka menyentuh Auto Rejection Atas (ARA) ke level Rp202 per saham pada hari perdananya resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini, Selasa (9/7/2024).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia pukul 09.00 WIB saham GUNA naik 34,67% ke posisi Rp202 per saham dari harga IPOnya yaitu Rp150 per saham. Hingga pukul 09.01 WIB, GUNA konsisten di posisi atas Rp202 per saham. GUNA bergerak di rentang Rp202 per saham.

Sebanyak 15,47 juta saham telah ditransaksikan dalam 1.612 kali transaksi dengan total nilai Rp3,12 miliar. Kapitalisasi pasar juga tercatat hingga Rp505 miliar.

Pada penawaran umum perdananya, GUNA mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribed 26,7 kali. Dalam IPO ini, GUNA memperoleh pooling sebesar 13,37 miliar saham dari target sebanyak 500.000.000 lembar saham baru atau setara maksimal 20% saham untuk publik.

Adapun harga yang dipatok dalam IPO ini adalah Rp150 per lembar saham, sehingga GUNA berhasil memperoleh dana segar sebesar Rp75 miliar.

Pada aksi korporasi ini Perseroan juga telah menggandeng PT Panin Sekuritas Tbk sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Direktur Utama Gunanusa Eramandiri Ivan Cokro Saputra menyebutkan IPO ini merupakan aksi korporasi strategis.

"Melalui IPO ini kami ingin selalu memberi dampak positif, kami ingin secara konsisten memaksimalkan layanan dalam bidang manufaktur dan perdagangan produk makanan serta kacang-kacangan di Indonesia mengingat kami salah satu Leading Company industri tersebut di dalam negeri dan di ASEAN,” kata Ivan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Selasa (9/7/2024).