Multi Bintang (MLBI) Angkat Komisaris Baru dalam RUPSLB

PT Multi Bintang Indonesia Tbk. (MLBI) mengangkat Jose Rolando Saenz Dominguez sebagai komisaris baru menggantikan Radovan Sikorsky dalam RUPSLB.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 13:53
Produk PT Multi Bintang Indonesia Tbk. (MLBI)./Istimewa
Produk PT Multi Bintang Indonesia Tbk. (MLBI)./Istimewa
  • PT Multi Bintang Indonesia Tbk. (MLBI) mengangkat Jose Rolando Saenz Dominguez sebagai komisaris baru menggantikan Radovan Sikorsky dalam RUPSLB.
  • RUPSLB menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dengan suara setuju mencapai 99,99% dari total saham yang hadir.
  • MLBI mencatatkan laba Rp425,75 miliar per Juni 2025, turun dari tahun sebelumnya, meskipun pendapatan naik menjadi Rp1,47 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Multi Bintang Indonesia Tbk. (MLBI) mengumumkan perubahan susunan Dewan Komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada pekan lalu (15/8/2025).

Dalam rapat yang dihadiri 93,12% pemegang saham atau setara 1,96 miliar saham, para pemegang saham menyetujui pengunduran diri Radovan Sikorsky dari jabatannya sebagai komisaris. Sebagai pengganti, Jose Rolando Saenz Dominguez resmi diangkat sebagai komisaris perseroan.

"Mengangkat Bapak Jose Rolando Saenz Dominguez sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB," tulis perusahaan dalam pengumumannya, Senin (18/8/2025).

Dengan keputusan tersebut, susunan Dewan Komisaris Multi Bintang kini terdiri dari Maurits Daniel Rudolf Lalisang sebagai Presiden Komisaris sekaligus Komisaris Independen, Clayton Allen Wenas sebagai Komisaris Independen, Uday Shankar Sinha dan Charl Marais sebagai Komisaris, serta Jose Rolando Saenz Dominguez sebagai Komisaris baru.

RUPSLB juga memberikan kuasa kepada Direksi maupun perwakilan hukum untuk menindaklanjuti keputusan tersebut di hadapan notaris serta menyampaikannya kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Keputusan diambil melalui mekanisme pemungutan suara, dengan hasil 99,99% saham menyatakan setuju, 0,00036% menolak, dan 0,00016% abstain. 

MLBI melaporkan meraih laba Rp425,75 miliar per Juni 2025. Turun tipis dari Rp444,18 miliar dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Meski demikian, dalam laporan keuangan yang tidak diaudit, MLBI mencatatkan pendapatan naik menjadi Rp1,47 triliun berbanding Rp1,38 triliun. Meski pendapatan naik, beban pokok penjualan juga naik dari Rp562,43 miliar menjadi Rp604,52 miliar.

Perseroan menjelaskan beban penjualan naik dari Rp160,0 miliar menjadi Rp180,45 miliar. Sedangkan beban umum dan administrasi naik dari Rp109,6 miliar menjadi Rp133,05 miliar.

Sementara itu, aset perseroan turun dari Rp3,44 triliun menjadi Rp2,97 triliun. Penurunan itu seiring berkurangnya ekuitas setelah pembagian laba dan turunnya utang usaha jangka pendek.

 

Penulis : Newswire
Editor : Anggara Pernando

Sektor Finansial dan Basic Materials Dominasi Pipeline Obligasi BEI
Obligasi & Reksadana
6 menit yang lalu

Sektor Finansial dan Basic Materials Dominasi Pipeline Obligasi BEI

10 Rights Issue di BEI Raup Rp16,62 Triliun hingga Pertengahan Agustus, 4 Perusahaan Sedang Antre
Bursa & Saham
6 menit yang lalu

10 Rights Issue di BEI Raup Rp16,62 Triliun hingga Pertengahan Agustus, 4 Perusahaan Sedang Antre

Investor Asing Guyur Pasar Saham RI, Tren Bullish IHSG Dikonfirmasi
Bursa & Saham
30 menit yang lalu

Investor Asing Guyur Pasar Saham RI, Tren Bullish IHSG Dikonfirmasi

8 Perusahaan Siap IPO di BEI, Investor Bakal Beri Sinyal Positif?
Bursa & Saham
47 menit yang lalu

8 Perusahaan Siap IPO di BEI, Investor Bakal Beri Sinyal Positif?

Investor Asing Kembali Masuk, Seberapa Kuat Topang IHSG?
Bursa & Saham
59 menit yang lalu

Investor Asing Kembali Masuk, Seberapa Kuat Topang IHSG?

