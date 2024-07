Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Duet Katalis Rupiah & Bos The Fed

Pergerakan IHSG hari ini digadang-gadang mampu menembus level 7.300 di tengah berlanjutnya penguatan nilai tukar rupiah dan pidato Bos The Fed.

Bisnis.com, JAKARTA — Pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) digadang-gadang mampu menuju 7.300 sejalan dengan penguatan nilai tukar rupiah dan pidato Ketua The Fed Jerome Powell.

Dalam catatan Bisnis, pergerakan IHSG mampu menguat pada pekan pertama Juli 2024. Tercatat, indeks komposit menguat 2,69% menuju 7.253,37 pada 1 Juli 2024 hingga 5 Juli 2024.

Memasuki pekan kedua Juli 2024 atau Senin (8/7/2024), tren penguatan IHSG diprediksi masih akan berlanjut.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan kenaikan IHSG pada pekan lalu dipengaruhi oleh kenaikan cadangan devisa yang memberikan katalis positif bagi pasar.

“Peningkatan cadev akan dioptimalkan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Langkah itu sebagai bagian dari intervensi moneter yang diterapkan oleh BI,” ujarnya kepada Bisnis.

Nafan menambahkan pelaku pasar saat ini juga menanti data Consumer Price Index (CPI) AS. Meski bukan indikator favorit The Fed, setidaknya CPI akan menjadi sentimen bagi pelaku pasar dalam melihat peluang terkait pelonggaran moneter ke depan.

Dari sisi rekomendasi saham, Kiwoom Sekuritas secara teknikal memilih AVIA, BMRI, dan TLKM.

Sementara itu, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya memprediksi hari ini IHSG cenderung naik di rentang 7.123-7.289. Rekomendasi sahamnya ASII, ASRI, BSDE, SMRA, PWON, BBCA, BINA, GGRM.

Sementara itu, Head of Literation and Education Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi memandang penguatan IHSG pada pekan lalu disebabkan oleh meningkatnya peluang pemangkasan suku bunga The Fed menjadi dua kali dan lebih cepat dari perkiraan, yakni September 2024.

“Hal tersebut mendorong normalisasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan mulai terjadi net buy asing,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (7/7).

Audi menuturkan bahwa untuk perdagangan hari ini, IHSG diperkirakan menguat terbatas dengan menguji area 7.250–7.370. Sentimen dari luar negeri, pidato Ketua The Fed Jerome Powell dan data inflasi AS akan mempengaruhi pasar.

Dari dalam negeri, sentimen keberlanjutan penguatan rupiah dan rilis data Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang masih berada di level optimistis turut menjadi penopang IHSG.

