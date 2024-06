BREN, MPMX, hingga POWR Cum Date Hari Ini, Cek Gerak Sahamnya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Agenda pembagian dividen dari 10 perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan memasuki periode cum date pada hari ini, Kamis (6/6/2024), antara lain, BREN, POWR, MPMX, hingga CGAS.

Berdasarkan data BEI hingga pukul 09.45 WIB, saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) terpantau stagnan di level Rp7.425. Banderol tersebut mencerminkan pelemahan sebesar 0,67% secara year-to-date (YtD).

Corporate Secretary Barito Renewables Energy, Merly, mengatakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BREN pada 29 Mei 2024 menyepakati pembagian dividen sebesar US$49,62 juta atau setara 46,2% dari laba bersih 2023.

Dividen tersebut sudah termasuk dividen interim yang telah dibayarkan sebesar US$32,87 juta pada 8 Desember 2023. Dengan demikian, sisa dividen tunai adalah sebesar US$16,75 juta, sementara US$56,68 juta ditetapkan sebagai laba ditahan.

Dengan saham yang beredar sebanyak 133.786.220.000 lembar, dividend per share BREN mencapai Rp2,02 per saham. Adapun harga saham BREN saat dividen disepakati di level Rp10.125 per saham, sehingga dividend yield sekitar 0,01%.

Sementara itu, PT Cikarang Listrindo Tbk. (POWR) berencana membagikan dividen tunai tahun buku 2023 sebesar US$43,12 juta atau setara Rp694,14 miliar. Saat ini, saham POWR stagnan di level Rp665 atau mencerminkan penurunan 6,34% YtD.

“Total nilai dividen US$43,12 juta dengan dividen per saham Rp43,91,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi publik, dikutip Kamis (6/6/2024).

Adapun emiten Grup Saratoga terafiliasi Menparekraf Sandiaga Uno, PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. (MPMX) akan membagikan dividen final tunai sebesar Rp 115 per saham. Hari ini, saham MPMX menguat 0,94% menuju posisi Rp1.070 per saham.

Di samping itu, RUPST PT Citra Nusantara Gemilang Tbk. (CGAS) memutuskan untuk membagi tunai tahun buku 2023 sebesar Rp2,21 miliar. Manajemen CGAS juga menetapkan nilai dividen per saham sebesar Rp 1,25 per saham.

Saham CGAS terpantau stagnan di level Rp127 per saham. Banderol tersebut mencerminkan pelemahan sebesar 19,11% dalam tiga bulan terakhir dan turun 3,79% sepekan terakhir.

Berikut jadwal periode cum date dividen hari ini, Kamis 6 Juni 2024:

1. PT Bank Amar Indonesia Tbk. (AMAR)

2. PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN)

3. PT Cikarang Listrindo Tbk. (POWR)

4. PT Cisadane Sawit Raya Tbk. (CSRA)

5. PT Citra Nusantara Gemilang Tbk. (CGAS)

6. PT Madusari Murni Indah Tbk. (MOLI)

7. PT Merck Tbk. (MERK)

8. PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. (MPMX)

9. PT Pam Mineral Tbk. (NICL)

10. PT Semen Baturaja Tbk. (SMBR)

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

