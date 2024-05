IHSG Sesi I Tertekan Saham BBCA, AMMN, GOTO, BREN, Rupiah Anjlok

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - IHSG melemah seiring dengan anjloknya saham emiten Prajogo Pangestu PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) bersama sejumlah saham big caps lainnya seperti BBCA, AMMN, GOTO. Di sisi lain, rupiah anjlok tertekan dolar AS.

IHSG anjlok 1,32% atau 94,01 poin menjadi 7.046,21 per pukul 12.00 WIB atau sesi I perdagangan Kamis (30/5/2024). Sepanjang sesi pagi ini, indeks bergerak di rentang 6.984,97-7.140,77.

IHSG turun seiring dengan merosotnya saham BREN. Saham BREN terpantau anjlok 10 poin atau 9,88% menjadi Rp9.125.

Selain itu, saham big caps lainnya yang turut menekan IHSG ialah BBCA turun 0,55%, AMMN 6,63%, GOTO 4,23%, ASII 2,02%, dan BBNI 0,66%. Saham big caps yang naik ialah BBRI 0,45%, BMRI 0,43%, TPIA 1,09%.

Kemarin, IHSG ditutup anjlok 1,56% atau 113,39 poin ke level 7.140,2. Saham-saham milik Prajogo Pangestu seperti BREN, BRPT, CUAN, dan PTRO turun ke zona merah.

Hal itu terjadi seiring dengan masuknya dalam BREN ke Papan Pemantauan Khusus dengan mekanisme full call auction. Adapun, saham BREN memiliki kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Saham BREN jatuh menyentuh batas bawah 10% ke level Rp10.125 per saham kemarin. Sejak awal perdagangan saham BREN sudah auto rejection bawah (ARB)

Saham BREN sendiri telah naik 1.198% sejak melantai di Bursa Efek Indonesia September 2023 lalu. BREN melantai di Bursa dengan harga Rp780 per saham.

Pengamat Pasar Modal & Founder WH-Project William Hartanto mengatakan anjloknya saham BREN adalah reaksi jual sebagai respons negatif dari pasar.

“Bukan karena BREN sebulan FCA lalu sebulan ARB terus. Sesekali pasti bisa rebound, dan ini hanya aksi jual sebagai respon negatif pasar saja,” kata William saat dihubungi, Rabu (29/5/2024).

William menyebut aksi investor saat ini hanya akan terjadi dalam jangka pendek saja. Menurutnya, IHSG akan kembali bergerak sideways di rentang 7.000-7.180.

Sementara itu, tim riset Pilarmas Investindo Sekuritas menuturkan sentimen bagi IHSG juga datang dari eksternal yaitu kenaikan imbal Treasury AS bertenor 10 tahun. Imbal hasil Treasury AS tersebut naik hampir 10 basis poin menjadi 5,545% sehingga pelaku pasar menahan diri masuk ke aset keuangan saham.

Kenaikan imbal hasil tersebut merupakan dampak dari sikap petinggi The Fed, tepatnya Presiden Fed Minneapolis Kashkari yang mengatakan tidak akan mengesampingkan kenaikan suku bunga tambahan jika tekanan inflasi muncul kembali.

Wall Street anjlok pada perdagangan Rabu (29/5/2024) seiring dengan lonjakan obligasi AS. Hal itu terjadi setelah sentimen Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama.

Dow Jones turun 1,06% menjadi 38.441,54, S&P 500 turun 0,74% ke 5.266,95, dan Nasdaq turun 0,58% ke 16.920,58.

Saham-saham AS berada di zona merah pada hari Rabu, setelah lonjakan imbal hasil Treasury meresahkan investor yang sudah mempertimbangkan apakah data terbaru akan mengubah arah suku bunga The Fed.

Saham-saham melemah karena investor mempertimbangkan lonjakan imbal hasil obligasi AS setelah lelang utang pemerintah gagal, mencerminkan kekhawatiran bahwa Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama.

Sentimen The Fed membuat dolar AS melonjak sehingga menekan mata uang Asia lainnya, termasuk rupiah. Rupiah melemah 91,5 poin atau 0,57% menjadi Rp16.251,5 per dolar AS pada pukul 12.10 WIB.

Rupiah melemah bersama mata uang Asia lainnya seperti won Korea Selatan turun 0,91%, ringgit Malaysia 0,08%, baht Thailand 0,28%. Indeks dolar AS terpantau cenderung menguat ke level 105,143.

