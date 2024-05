Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Efek BREN Lanjut?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks harga saham gabungan (IHSG) masih berisiko melemah pada perdagangan Kamis (30/5/2024). Namun, analis masih memberikan sejumlah rekomendasi saham pilihan.

IHSG ditutup anjlok 1,56% atau 113,39 poin ke level 7.140,22 pada perdagangan Rabu (29/5/2024). Saham-saham milik Prajogo Pangestu seperti BREN, BRPT, CUAN, dan PTRO turun ke zona merah.

Hal itu terjadi seiring dengan masuknya dalam BREN ke Papan Pemantauan Khusus. Adapun, saham BREN memiliki kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sebanyak 186 saham menguat, 364 saham melemah, dan 235 saham stagnan hari. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak pada kisaran 7.127,20-7.282. Kapitalisasi pasar IHSG tercatat turun menjadi Rp12.263 triliun.

CEO Yugen Bersinar Sekuritas William Surya Wijaya menyampaikan peluang pergerakan IHSG masih terlihat bergerak dalam rentang konsolidasi wajar seiring dengan bergulirnya rilis data perekonomian dalam negeri dan dinamika harga komoditas.

"Potensi koreksi masih dapat terus dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan akumulasi beli terutama untuk saham berfundamental kuat dan memiliki likuiditas memadai," jelasnya dalam publikasi riset.

Hari ini IHSG berpotensi koreksi dalam rentang 7.123-7.272. Rekomendasi saham UNVR, ASII, TLKM, JSMR, BBCA, BBNI, PWON, BINA.

Dalam riset berbeda, Tim Riset Phintraco Sekuritas memperkirakan resistance IHSG hari ini akan berada pada level 7.200, dengan support di level 7.100. Phintraco Sekuritas menuturkan secara teknikal, pelemahan IHSG pada Rabu (29/5/2024) menutup peluang pembentukan golden cross pada MACD.

Hal ini menurut Phintraco Sekuritas mengindikasikan potensi pelemahan lanjutan pada IHSG di Kamis (30/5/2024).

"Perhatikan pivot 7.150 sebelum support area 7.080-7.100," kata Phintraco Sekuritas, Kamis (29/5/2024).

Meski demikian, Phintraco Sekuritas memperkirakan peluang technical rebound dapat terjadi di akhir pekan ini (31/5/2024) pasca-rilis data pertumbuhan ekonomi AS.

Ekonomi AS diperkirakan tumbuh lambat di 1,3% secara kuartalan atau quarter on quarter (qoq) di kuartal I/2024, dibandingkan 3,4% qoq di kuartal IV/2023. Data ini berpotensi membangun spekulasi bahwa the Fed akan tetap menjaga peluang pemangkasan di September 2024.

Sebagai informasi, jajak pendapat CME FedWatch Tools menunjukkan penurunan peluang pemangkasan Fed Rate menjadi 41,7% di September 2024. Di sisi lain, peluang dipertahankannya suku bunga acuan semakin besar di 53,7% pada periode yang sama.

Masih dari eksternal, revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok menjadi 5% dari 4,6% di 2024 oleh IMF terindikasi turut memicu capital outflow dari pasar modal Indonesia. Sejalan dengan kondisi tersebut, nilai tukar Rupiah melemah 0,44% ke Rp16.155 per dolar AS di Rabu (29/5/2024) sore.

Adapun top picks Phintraco Sekuritas untuk perdagangan Kamis (30/5/2024) meliputi MNCN, BRMS, ACES, INDF, PGEO, dan ISAT.

