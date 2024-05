Gerak Saham dengan Cum Dividen Miliaran Hari Ini, BRIS, WTON hingga PSSI

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah emiten seperti BRIS, WTON hingga PSSI akan membagikan dividen senilai miliaran rupiah dengan cum date yang jatuh pada hari ini, Rabu (29/5/2024). Gerak saham di antaranya pun bervariasi pada awal sesi perdagangan hari ini.

Mengacu data RTI Business pukul 10.05 WIB, saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) melemah 2,18% atau 50 poin ke level Rp2.240 per saham. Sementara itu, secara year-to-date (ytd) saham BRIS menguat 28,74%.

Adapun, BRIS akan membagikan dividen sebesar Rp855,56 miliar atau Rp18,54 per saham. Cum date jatuh pada hari ini, sedangkan pembayaran dilakukan pada 20 Juni 2024.

Selanjutnya, saham emiten pelat merah PT Wijaya Karya Beton Tbk. (WTON) naik 2,86% ke level Rp72 per saham pada cum date hari ini. Namun, saham WTON melemah 33,33% secara ytd.

WTON berencana akan membagikan dividen kepada pemegang sahamnya sebesar Rp6,88 miliar atau Rp0,79 per saham yang akan dibagikan pada 20 Juni 2024.

Berikutnya, saham PT IMC Pelita Logistik Tbk. (PSSI) terpantau menguat 0,83% ke level Rp484 per saham, namun secara ytd turun tipis 4,16%. Adapun, PSSI akan menebar dividen sebanyak Rp251,06 miliar atau Rp48 per saham.

PT Prima Globalindo Logistik Tbk. (PPGL) juga naik 1,10% ke level Rp92 per saham pada 1 jam perdagangan hari ini, namun secara ytd saham PPGL melemah 9,80%.

Perlu diketahui, PPGL akan menebar dividen sebesar Rp3,08 miliar atau Rp4 per saham dengan cum date hari ini, dan pembayaran dilakukan pada 20 Juni 2024.

Sementara itu, saham PT Ace Oldfields Tbk. (KUAS) stagnan di posisi Rp54 per saham, dan PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk. (BAUT) stagnan di level Rp18 per saham. Secara ytd, saham KUAS naik 8%, sedangkan saham BAUT ambles 64%.

KUAS akan membagikan dividen senilai Rp3,23 miliar atau Rp2,5 per saham, sementara BAUT menebar dividen Rp1,02 miliar. Cum date keduanya jatuh pada hari ini, sedangkan pembayaran dividen KUAS dilakukan pada 14 Juni dan BAUT pada 20 Juni 2024.

Perlu diketahui, cum date atau tanggal cum dividen merupakan tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak untuk mendapatkan dividen perusahaan yang telah diumumkan. Untuk bisa mendapat dividen, maka investor perlu membeli saham tersebut sebelum atau pada tanggal cum dividen.

Sementara itu, ex date atau tanggal ex dividen merupakan hari pertama saat pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Tanggal ex dividen dijadwalkan satu hari kerja setelah tanggal cum dividen.

