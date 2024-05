Cum Dividen Triliunan ASII, PLIN hingga GOOD Senin (13/5), Jangan Terlewat!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah emiten seperti ASII, PLIN hinga GOOD menjadwalkan pembagian dividen dengan cum date yang jatuh pada Senin (13/5/2024) pekan depan. Besaran dividen yang dibagikan bernilai hingga triliunan rupiah.

Perlu diketahui, cum date atau tanggal cum dividen merupakan tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak untuk mendapatkan dividen perusahaan yang telah diumumkan. Untuk bisa mendapat dividen, maka mereka akan membeli saham tersebut sebelum atau pada tanggal cum dividen.

Sementara itu, ex date atau tanggal ex dividen merupakan hari pertama saat pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Tanggal ex dividen dijadwalkan satu hari kerja setelah tanggal cum dividen.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pada awal pekan depan, Senin (13/5/2024) ada beberapa emiten yang menjadwalkan cum date dividen, yakni PT Astra International Tbk. (ASII), PT Plaza Indonesia Realty Tbk. (PLIN) dan PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. (GOOD).

PT Astra International Tbk. (ASII)

Sebagai informasi, ASII menyampaikan akan segera membayar dividen tunai sebesar Rp421 per saham atau sekitar Rp17,04 triliun kepada pemegang sahamnya. Hal itu diputuskan dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Selasa (30/4/2024).

Chief of Corporate Affairs ASII, Riza Deliansyah mengatakan, RUPS telah menyetujui penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2023 sebesar Rp33,83 triliun, salah satunya untuk pembayaran dividen.

Secara terperinci, sebesar Rp21,01 triliun atau Rp519 per saham dibagikan sebagai dividen tunai, termasuk di dalamnya interim sebesar Rp98 per saham atau seluruhnya berjumlah Rp3,96 triliun yang telah dibayarkan pada 31 Oktober 2023.

"Sehingga sisanya sebesar Rp17,04 triliun atau Rp421 per saham akan dibayarkan pada 30 Mei 2024 kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada 15 Mei 2024 pukul 16.00 WIB [recording date]," jelasnya dalam konferensi pers ASII, Selasa (30/4/2024).

Sementara itu, sisanya sebesar Rp12,82 triliun akan dibukukan sebagai laba ditahan perseroan.

Jadwal pembagian dividen ASII:

Cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi: 13 Mei 2024

Ex dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi: 14 Mei 2024

Cum dividen di pasar tunai: 15 Mei 2024

Ex dividen di pasar tunai: 16 Mei 2024

Recording date: 15 Mei 2024

Pembayaran dividen: 30 Mei 2024

PT Plaza Indonesia Realty Tbk. (PLIN)

PLIN menetapkan sisa alokasi pembagian dividen tunai tahun buku 2023 sebesar Rp300,53 miliar, yang akan dibayarkan pada 27 Mei 2024.

Keputusan tersebut disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang telah digelar di Plaza Indonesia Shopping Center, Jakarta, pada 30 April 2024.

Dengan total saham beredar mencapai 3,55 miliar saham, rapat menetapkan sisa alokasi pembagian dividen tunai sebesar Rp300,53 miliar atau setara dengan Rp85 per saham.

“Setiap saham akan memperoleh pembagian dividen tunai sebesar Rp85 per saham yang seluruhnya diambil dari laba bersih perseroan pada 31 Desember 2023,” tulis manajemen PLIN dalam keterbukaan informasi dikutip Jumat (3/5/2024).

PLIN diketahui mencatatkan laba bersih sebesar Rp613,26 miliar sepanjang 2023. Jumlah ini meningkat 10,02% dibandingkan perolehan laba 2022 yakni Rp557,39 miliar.

Jadwal pembagian dividen PLIN:

Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi: 13 Mei 2024

Ex dividen pasar reguler dan negosiasi: 14 Mei 2024

Cum dividen di pasar tunai: 15 Mei 2024

Ex dividen di pasar tunai: 16 Mei 2024

Recording date: 15 Mei 2024

Pembayaran dividen tunai: 27 Mei 2024

PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. (GOOD)

Garudafood memutuskan pembagian dividen tunai tahun buku 2023 sebesar Rp331,91 miliar, yang akan dibayarkan pada 21 Mei 2024.

Keputusan tersebut telah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. yang digelar di Jakarta, pada 30 April 2024.

Dengan total saham beredar mencapai 36,89 miliar saham, rapat menetapkan pembagian dividen tunai sebesar Rp331,91 miliar atau setara dengan Rp per saham.

“Setiap pemegang saham akan memperoleh pembagian dividen sebesar Rp9 per saham yang seluruhnya diambil dari laba bersih perseroan pada 31 Desember 2023,” tulis manajemen GOOD dalam keterbukaan informasi dikutip Senin (6/5/2024).

Adapun, GOOD membukukan laba bersih sebesar Rp580,41 miliar pada 2023, tumbuh 36,50% secara tahunan.

Jadwal pembagian dividen GOOD:

Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi: 13 Mei 2024

Ex dividen pasar reguler dan negosiasi: 14 Mei 2024

Cum dividen di pasar tunai: 15 Mei 2024

Ex dividen di pasar tunai: 16 Mei 2024

Recording date: 15 Mei 2024

Pembayaran dividen tunai: 21 Mei 2024

Pada hari yang sama juga ada cum dividen dari PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk. (MFMI), PT Sekar Laut Tbk. (SKLT), dan PT Asuransi Bintang Tbk. (ASBI). Adapun, nilai dividen yang akan dibagikan adalah sebesar SKLT Rp31,11 miliar, MFMI Rp28,03 miliar, dan ASBI Rp1,21 miliar.

Selanjutnya pada Selasa (14/5/2024), ada cum dividen dari PT Mitrabara Adiperdana Tbk. (MBAP) sebesar Rp78,54 miliar atau Rp64 per saham. Diikuti PT Segar Kumala Indonesia Tbk. (BUAH) sebesar Rp23 miliar atau Rp23 per saham.

Adapun pada hari yang sama juga ada cum dividen dari emiten perkebunan sawit milik konglomerat TP Rachmat, PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG) sebesar Rp91 per saham atau total Rp1,8 triliun.

Berikutnya pada Rabu (15/5/2024), ada cum dividen dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) sebesar Rp17,68 triliun atau Rp178,5 per saham, dan PT XL Axiata Tbk. (EXCL) sebesar Rp635,55 miliar atau Rp48,6 per saham.

Disusul PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) sebesar Rp572,04 miliar Rp84,72 per saham. Terakhir pada Kamis (16/5/2024) ada cum dividen dari PT Graha Mitra Asia Tbk. (RELF) sebesar Rp1,14 miliar.

