Cum Dividen United Tractors (UNTR) Rp5,7 Triliun Hari Ini, Jangan Ketinggalan!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten Grup Astra, PT United Tractors Tbk. (UNTR) menjadwalkan cum dividen pada hari ini, Jumat (3/5/2024). Investor yang ingin mendapatkan dividen tersebut mesti terdaftar paling lambat saat tanggal cum date dividennya.

Cum date (cumulative date) atau tanggal cum dividen adalah tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak untuk mendapatkan dividen perusahaan yang telah diumumkan.

Sementara itu, ex date atau tanggal ex dividen adalah hari pertama di mana pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Biasanya, tanggal ex dividen dijadwalkan satu hari kerja setelah tanggal cum dividen.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dividen UNTR akan mengalami cum date pada 3 Mei 2024 untuk di pasar reguler dan negosiasi.

Selanjutnya, tanggal ex dividen di pasar reguler dan negosiasi adalah pada 6 Mei 2024.

Sementara itu, cum dividen untuk pasar tunai adalah pada 7 Mei 2024, dengan tanggal ex dividen di pasar tunai pada 8 Mei 2024. Tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen tunai pada 7 Mei 2024. Tanggal pembayaran dividen akan dilakukan UNTR pada 22 Mei 2024.

Jadwal Dividen UNTR

cum date pasar reguler dan negosiasi pada 3 Mei 2024

ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 6 Mei 2024

cum dividen untuk pasar tunai pada 7 Mei 2024

ex dividen di pasar tunai pada 8 Mei 2024

daftar pemegang saham yang berhak atas dividen tunai pada 7 Mei 2024

pembayaran dividen pada 22 Mei 2024.

Sebagai informasi, UNTR membagikan dividen dengan total Rp2.270 untuk tahun buku 2023 kepada pemegang sahamnya.

UNTR tercatat telah membagikan dividen interim sebesar Rp701 per saham pada Oktober 2023. Sisa dividen final sebesar Rp1.569 per saham atau total Rp5,7 triliun akan dibayarkan UNTR pada bulan Mei.

“RUPST menyetujui pembagian dividen sebesar Rp1.569 per saham," kata Corporate Secretary UNTR Sara K. Loebis di Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Dengan jumlah dividen tersebut, maka jumlah seluruh dividen UNTR adalah Rp8,2 triliun, dengan dividen payout ratio sebesar 39,8%. Jumlah ini turun dibandingkan tahun buku 2022 yang sebesar Rp7.003 per saham dengan dividen payout ratio sebesar 121%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel