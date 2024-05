Harga Minyak Turun Imbas Meningkatnya Pasokan AS & Kabar Gencatan Sejata Israel-Hamas

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak ditutup turun 1% pada perdagangan Selasa (30/1/2024), memperpanjang kerugian sejak awal pekan, didukung oleh peningkatan produksi minyak mentah AS, serta harapan gencatan senjata Israel-Hamas.

Mengutip Reuters, minyak mentah berjangka Brent untuk bulan Juni, yang berakhir pada hari Selasa, turun 54 sen, atau 0,6%, menjadi US$87,86 per barel. Kontrak Juli yang lebih aktif turun 87 sen menjadi US$86,33.

Sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS turun 70 sen, atau 0,9%, menjadi US$81,93. Kontrak bulan depan untuk kedua benchmark turun lebih dari 1% pada hari Senin.

Produksi minyak mentah AS naik menjadi 13,15 juta barel per hari (bph) pada bulan Februari dari 12,58 juta barel per hari pada bulan Januari, peningkatan bulanan terbesar sejak Oktober 2021, menurut Badan Informasi Energi (EIA). Sementara itu, ekspor naik menjadi 4,66 juta barel per hari dari 4,05 juta barel per hari pada periode yang sama.

Persediaan minyak mentah AS naik 4,91 juta barel dalam pekan yang berakhir 26 April, menurut sumber pasar yang mengutip angka American Petroleum Institute pada hari Selasa. Persediaan minyak diperkirakan turun sekitar 1,1 juta barel pada pekan lalu, menurut jajak pendapat Reuters pada hari Selasa. Data resmi dari EIA akan dirilis pada Rabu (1/5) pagi.

Persediaan bensin turun 1,483 juta barel, dan sulingan turun 2,187 juta barel.

Harapan bahwa perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas akan segera tercapai telah tumbuh dalam beberapa hari terakhir menyusul dorongan baru yang dipimpin oleh Mesir untuk menghidupkan kembali perundingan yang terhenti antara keduanya.

Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji pada hari Selasa untuk melanjutkan serangan yang telah lama dijanjikan di kota Rafah di Gaza selatan.

“Pedagang yakin sebagian risiko geopolitik telah dihilangkan dari pasar,” kata Dennis Kissler, wakil presiden senior perdagangan di BOK Financial.

“Kami tidak melihat adanya pasokan global yang diambil dari pasar,” tambahnya.

Serangan berkelanjutan yang dilakukan kelompok Houthi di Yaman terhadap lalu lintas maritim di selatan Terusan Suez – yang merupakan jalur perdagangan penting – telah memberikan landasan bagi harga minyak dan dapat mendorong premi risiko yang lebih tinggi jika pasar memperkirakan akan terjadi gangguan pasokan minyak mentah.

Investor juga mengamati pertemuan kebijakan moneter dua hari oleh Komite Pasar Terbuka Federal Reserve (FOMC), yang diadakan pada hari Selasa. Menurut FedWatch Tool CME, sudah bisa dipastikan bahwa FOMC membiarkan suku bunga tidak berubah pada akhir pertemuan pada hari Rabu.

“Pertemuan Fed yang akan datang juga mendorong beberapa keraguan jangka pendek,” kata Yeap Jun Rong, ahli strategi pasar di IG, menambahkan bahwa kenaikan suku bunga dalam jangka waktu yang lebih lama dapat memicu kenaikan lebih lanjut dolar sekaligus mengancam prospek permintaan minyak.

Beberapa investor dengan hati-hati memperkirakan kemungkinan yang lebih tinggi bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga sebesar seperempat poin persentase pada tahun ini dan tahun depan karena inflasi dan pasar tenaga kerja tetap tangguh.

Pasokan produk minyak mentah dan produk minyak bumi AS, yang merupakan ukuran konsumsi EIA, naik 1,9% menjadi 19,95 juta barel per hari pada bulan Februari.

Namun, kekhawatiran terhadap permintaan meningkat seiring melemahnya harga solar.

Menyeimbangkan pasar, output dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) telah turun pada bulan April, demikian temuan survei Reuters, yang mencerminkan penurunan ekspor dari Iran, Irak, dan Nigeria dengan latar belakang pemotongan pasokan sukarela yang sedang berlangsung oleh beberapa anggota yang sepakat dengan aliansi OPEC+ yang lebih luas.

Jajak pendapat Reuters menunjukkan bahwa harga minyak bisa bertahan di atas $80 per barel tahun ini, dan para analis merevisi perkiraan lebih tinggi karena ekspektasi bahwa pasokan akan tertinggal dari permintaan dalam menghadapi konflik Timur Tengah dan penurunan produksi oleh kelompok produsen OPEC+.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel