Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini jelang Rapat The Fed

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks harga saham gabungan (IHSG) berpeluang menguat pada Selasa (30/4/2024) jelang rapat Federal Reserve terkait kebijakan suku bunga.

IHSG parkir di posisi 7.155,78 pada Senin (29/4/2024), melonjak 1,70% atau 119,70 poin dari penutupan perdagangan pekan sebelumnya. Indeks komposit bergerak di rentang 7.023 hingga 7.155 kemarin.

Sebanyak 304 saham yang menguat, 257 saham yang melemah, dan 221 saham stagnan. Kapitalisasi pasar tembus Rp11.976 triliun.

CEO Yugen Bersinar Sekuritas William Surya Wijaya menyampaikan perkembangan pergerakan IHSG terlihat berhasil menggeser rentang konsolidasi wajarnya ke arah yang lebih baik sehingga potensi kenaikan dalam jangka pendek masih terbuka.

"Namun, mengingat minimnya sentimen yang dapat mendongkrak kenaikan IHSG maka para investor masih harus mewaspadai adanya potensi koreksi wajar," paparnya dalam publikasi riset.

Di sisi lain sentimen dari fluktuasi harga komoditas juga nilai tukar rupiah yang masih akan membayangi pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang.

William memprediksi hari ini IHSG berpotensi menguat terbatas dalam rentang 7.123-7.202. Rekomendasi saham BBCA, ASII, BMRI, JSMR, AKRA, BSDE, LSIP, TBIG.

Sementara itu, Phintraco Sekuritas menyebutkan penguatan IHSG kemarin lebih sebagai teknikal rebound, apabila IHSG masih tertahan di bawah area tersebut. Oleh sebab itu, akumulasi beli sebaiknya dilakukan hanya jika terdapat konfirmasi rebound ke 7.200.

IHSG masih dalam bearish trend selama tertahan di bawah 7.175-7.200. Resistan 7.200, pivot 7.150, support 7.100," paparnya dalam publikasi riset.

Pelaku pasar masih wait and see, terutama terhadap FOMC pada 1 Mei 2024. The Fed diyakini menahan suku bunga acuan di 5,5%, sesuai ekspektasi mayoritas pasar. Akan tetapi pasar berharap adanya petunjuk peluang pemangkasan di beberapa FOMC mendatang. Dovish tone dari the Fed dapat meredam capital outflow dari pasar modal Indonesia.

Dari dalam negeri, realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I/2024 pada pekan depan juga berpotensi mempengaruhi arah aliran dana investor asing. Kementerian keuangan RI memperkirakan realisasi pertumbuhan ekonomi berada di 5,17% yoy di kuartal I/2024, lebih tinggi dari 5,04% yoy di kuartal IV/23.

"Capital outflow dapat diredam, jika realisasi sesuai perkiraan, atau berada di atas perkiraan," jelas Phintraco Sekuritas.

Rekomendasi saham hari ini meliputi TLKM, HRUM, TINS, INCO, MDKA, ANTM, MAPI, dan JSMR.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.