Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ramai-Ramai Analis Revisi Target saat IHSG Dekati 8.000

Analis merevisi target IHSG mendekati 8.000 karena reli saham dan masuknya investor asing. BRI Danareksa, Kiwoom, dan Infovesta optimis, meski waspada koreksi.
I Putu Gede Rama Paramahamsa
I Putu Gede Rama Paramahamsa - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 14:38
Share
Investor mencari informasi harga saham di Depok, Jawa Barat. Bisnis/Arief Hermawan P
Investor mencari informasi harga saham di Depok, Jawa Barat. Bisnis/Arief Hermawan P
Ringkasan Berita
  • Sejumlah analis, termasuk BRI Danareksa Sekuritas, Kiwoom Sekuritas, dan Infovesta Utama, merevisi target IHSG mereka seiring dengan reli IHSG yang mendekati level 8.000.
  • Penguatan IHSG didorong oleh masuknya investor asing, rebalancing MSCI, dan saham konglomerasi, meskipun masih ada potensi koreksi jangka pendek.
  • Keputusan pemangkasan suku bunga The Fed dan stabilitas nilai tukar rupiah menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi arah pasar saham Indonesia ke depan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah analis melakukan revisi terhadap target indeks harga saham gabungan (IHSG) yang telah ditetapkan sebelumnya. Revisi terhadap target IHSG dilakukan sejalan dengan reli IHSG belakangan yang telah menyentuh level 7.965 pada perdagangan sesi I, Kamis (14/8/2025).

Adapun penguatan IHSG beberapa hari belakangan dibarengi dengan masuknya investor asing. Dalam tiga hari perdagangan berturut-turut, investor asing telah mencatatkan aksi beli bersih senilai Rp4,43 triliun.

BRI Danareksa Sekuritas dalam risetnya yang dipublikasikan 12 Agustus 2025, menaikkan target IHSG pada akhir 2025 ke level 7.960. Tim riset BRI Danareksa Sekuritas mempertimbangkan kenaikan jangka pendek IHSG yang ditopang oleh ekspektasi pemulihan laba untuk mendorong perubahan peringkat valuasi yang didukung oleh momentum arus modal.

Tim Analis BRI Danareksa Sekuritas Erindra Krisnawan dan Wilastita Muthia Sofi mengatakan penguatan IHSG didorong oleh kuatnya reli saham emiten-emiten yang terafiliasi dengan konglomerat Tanah Air. Selain itu, saham-saham yang kurang likuid seperti DCII, DSSA, dan BRPT turut dinilai menjadi motor kenaikan IHSG dalam jangka pendek.

Selain BRI Danareksa Sekuritas, revisi target IHSG juga dilakukan oleh Kiwoom Sekuritas. Sebelumnya, Kiwoom memasang target IHSG hingga akhir 2025 pada level 7.200–7.300.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia menerangkan, saat ini, Kiwoom Sekuritas menargetkan IHSG secara konservatif pada level 7.500 dan 7.800 dengan sikap yang moderat.

Baca Juga

Meskipun target tersebut sudah tercapai, Kiwoom Sekuritas belum kembali merevisi targetnya. Salah satu alasannya, keputusan pemangkasan suku bunga The Fed masih berpotensi mengubah arah pasar saham Indonesia.

“Walaupun sekarang ini dana asing sudah mulai masuk, tapi tetap aja foreign net sell sepanjang tahun berjalan 2025 itu masih lebih dari Rp50 triliun. Kalau The Fed menurunkan suku bunga dan diikuti BI, kami akan lebih optimis di range 7.800–8.000,” kata Liza ketika dihubungi, Kamis (14/8/2025).

Menurut Liza, reli IHSG yang terjadi saat ini, lebih disebabkan oleh rebalancing MSCI beberapa waktu lalu. Namun, perbaikan kinerja IHSG secara jangka panjang akan lebih dipengaruhi oleh yield Treasury AS ke depannya.

Liza menerangkan, selama ini, reli IHSG terjadi terutama didorong oleh saham-saham konglomerasi, selepas masuk dalam MSCI.

“Dengan masuknya perusahaan Indonesia seperti CUAN, PTRO kemarin, sangat disukai oleh funds karena perusahaan dengan market caps besar menyediakan liquidity,” tambahnya.

Senada, Infovesta Utama turut merevisi target IHSG mereka dari level 7.622 menjadi 8.099 pada akhir tahun 2025. Investment Analyst Infovesta Utama Ekky Topan menerangkan, meskipun pihaknya optimis terhadap IHSG menyentuh level 8.000, tetapi ada potensi profit taking yang akan dilakukan oleh investor setelahnya.

Menurut Ekky, reli IHSG belakangan lebih disebabkan oleh sentimen kembalinya asing ke pasar Tanah Air. Rebalancing MSCI, nilai tukar rupiah yang stabil dan menguat, hingga potensi penurunan suku bunga dinilai menjadi pemicunya.

Akan tetapi, penguatan IHSG beberapa waktu belakangan bukan disebabkan oleh kinerja fundamental perusahaan yang membaik. Dengan begitu, koreksi jangka pendek IHSG mungkin terjadi kembali.

“Dari Infovesta, proyeksi kami optimis IHSG di akhir tahun di level 8.099,” katanya saat dihubungi, Kamis (14/8/2025).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : I Putu Gede Rama Paramahamsa
Editor : Rio Sandy Pradana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Jelang Nota Keuangan, Intip Seri-Seri Surat Utang Negara yang Jatuh Tempo Tahun 2026
Premium
22 menit yang lalu

Jelang Nota Keuangan, Intip Seri-Seri Surat Utang Negara yang Jatuh Tempo Tahun 2026

BlackRock Adjusts PGN (PGAS) and MEDC Positions Amid Energy Sector Pressures
Premium
52 menit yang lalu

BlackRock Adjusts PGN (PGAS) and MEDC Positions Amid Energy Sector Pressures

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pemasok Komponen Toyota (PART) Kepincut MBG, Utang ke BCA dan Tunjuk Artis Fero jadi Komisaris

Pemasok Komponen Toyota (PART) Kepincut MBG, Utang ke BCA dan Tunjuk Artis Fero jadi Komisaris

BRI Danareksa Kerek Target IHSG Akhir 2025 ke Level 7.960, Cek Saham Jagoannya

BRI Danareksa Kerek Target IHSG Akhir 2025 ke Level 7.960, Cek Saham Jagoannya

Tambah Free Float PTRO, Perusahaan Haji Robert Lego Lagi 240,86 Juta Saham

Tambah Free Float PTRO, Perusahaan Haji Robert Lego Lagi 240,86 Juta Saham

Minna Padi Investama (MINA) Klarifikasi Soal Aksi Rights Issue Melibatkan Hapsoro

Minna Padi Investama (MINA) Klarifikasi Soal Aksi Rights Issue Melibatkan Hapsoro

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

IHSG Sentuh Rekor 7.956 Sesi I, Masih Sanggup Naik Lebih Tinggi?

IHSG Sentuh Rekor 7.956 Sesi I, Masih Sanggup Naik Lebih Tinggi?

Indeks Bisnis-27 Menguat saat IHSG Tembus ATH Baru, Saham TLKM & BRPT Melaju

Indeks Bisnis-27 Menguat saat IHSG Tembus ATH Baru, Saham TLKM & BRPT Melaju

PREMIUM NOTES: Pengurangan Karyawan Pizza Hut, KFC, dan Starbucks hingga Penopang Astra (ASII)

PREMIUM NOTES: Pengurangan Karyawan Pizza Hut, KFC, dan Starbucks hingga Penopang Astra (ASII)

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Tambah Free Float PTRO, Perusahaan Haji Robert Lego Lagi 240,86 Juta Saham
Korporasi
9 menit yang lalu

Tambah Free Float PTRO, Perusahaan Haji Robert Lego Lagi 240,86 Juta Saham

Minna Padi Investama (MINA) Klarifikasi Soal Aksi Rights Issue Melibatkan Hapsoro
Korporasi
21 menit yang lalu

Minna Padi Investama (MINA) Klarifikasi Soal Aksi Rights Issue Melibatkan Hapsoro

Edwin Soeryadjaya Lanjut Borong 1,5 Juta Saham Saratoga (SRTG)
Korporasi
24 menit yang lalu

Edwin Soeryadjaya Lanjut Borong 1,5 Juta Saham Saratoga (SRTG)

HUMI Ambil Komando Usaha Grup Humpuss, Saham Bisa Mengembang?
Korporasi
41 menit yang lalu

HUMI Ambil Komando Usaha Grup Humpuss, Saham Bisa Mengembang?

Ramai-Ramai Analis Revisi Target saat IHSG Dekati 8.000
Bursa & Saham
44 menit yang lalu

Ramai-Ramai Analis Revisi Target saat IHSG Dekati 8.000

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 Turun

2

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

3

Patrick Walujo Klaim GOTO Cetak Rekor Baru, Ini Indikator Keuangannya

4

Perusahaan Haji Robert Lepas 18,51 Juta Saham Petrosea (PTRO)

5

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Minna Padi Investama (MINA) Klarifikasi Soal Aksi Rights Issue Melibatkan Hapsoro

Minna Padi Investama (MINA) Klarifikasi Soal Aksi Rights Issue Melibatkan Hapsoro

Pemasok Komponen Toyota (PART) Kepincut MBG, Utang ke BCA dan Tunjuk Artis Fero jadi Komisaris

Pemasok Komponen Toyota (PART) Kepincut MBG, Utang ke BCA dan Tunjuk Artis Fero jadi Komisaris

Arah Bisnis Humpuss Maritim (HUMI) usai Emiten Tommy Soeharto (HITS) Bersiap Go Private

Arah Bisnis Humpuss Maritim (HUMI) usai Emiten Tommy Soeharto (HITS) Bersiap Go Private

BRI Danareksa Kerek Target IHSG Akhir 2025 ke Level 7.960, Cek Saham Jagoannya

BRI Danareksa Kerek Target IHSG Akhir 2025 ke Level 7.960, Cek Saham Jagoannya

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Kirab Bendera Merah Putih Sepanjang 600 Meter
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 Turun

2

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

3

Patrick Walujo Klaim GOTO Cetak Rekor Baru, Ini Indikator Keuangannya

4

Perusahaan Haji Robert Lepas 18,51 Juta Saham Petrosea (PTRO)

5

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot