Eskalasi Perang Iran Israel Mereda, Harga Minyak Mentah Naik Tipis

Bisnis.com, JAKARTA - Harga minyak ditutup sedikit lebih tinggi pada hari Sabtu dini hari, (20/4/2024), tetapi mencatat penurunan mingguan, setelah Iran mengabaikan laporan serangan Israel di wilayahnya, sebuah tanda bahwa eskalasi permusuhan di Timur Tengah mungkin dapat dihindari.

Harga minyak brent berjangka ditutup naik 18 sen, atau 0,21%, menjadi $87,29 per barel.

Kontrak minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS bulan depan untuk bulan Mei berakhir 41 sen lebih tinggi, atau 0,5%, menjadi $83,14 per barel. Kontrak Juni yang lebih aktif ditutup 12 sen lebih tinggi pada $82,22 per barel.

Kedua harga minyak acuan tersebut melonjak lebih dari $3 per barel di awal sesi setelah ledakan terdengar di kota Isfahan di Iran yang oleh sumber digambarkan sebagai serangan Israel. Namun, kemajuan tersebut terhenti setelah Teheran mengabaikan insiden tersebut dan mengatakan pihaknya tidak berencana untuk membalas.

"Itu hanyalah sebuah pertunjukan besar, sehingga pasar mengempis secepat lonjakannya," kata Tim Snyder, ekonom di Matador Economics.

Investor telah memantau dengan cermat respons Israel terhadap serangan drone dan rudal Iran pada 13 April yang merupakan respons terhadap dugaan serangan udara Israel pada 1 April yang menghancurkan sebuah bangunan di kompleks kedutaan Iran di Damaskus.

Sementara itu, anggota parlemen AS telah menambahkan sanksi terhadap ekspor minyak Iran ke dalam paket bantuan Ukraina yang tertunda setelah serangan Teheran terhadap Israel akhir pekan lalu.

Iran adalah produsen minyak terbesar ketiga di Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC), menurut data Reuters.

Dana Moneter Internasional memperkirakan OPEC+ akan mulai meningkatkan produksi minyak mulai Juli.

Anggota OPEC+, yang dipimpin oleh Arab Saudi dan Rusia, bulan lalu sepakat untuk memperpanjang pengurangan produksi sukarela sebesar 2,2 juta barel per hari (bpd) hingga akhir Juni. Hal ini telah membantu menjaga harga minyak tetap tinggi.

Karena premi risiko minyak secara bertahap mulai berkurang, harga minyak telah turun sekitar 3% sejak hari Senin. Kedua benchmark tersebut membukukan kerugian mingguan terbesar sejak Februari.

Namun investor tidak mengesampingkan kemungkinan ketegangan di Timur Tengah akan mengganggu pasokan.

Analis dari Goldman Sachs dan Commerzbank menaikkan perkiraan minyak mentah Brent mereka pada hari Jumat, dengan mempertimbangkan ketegangan geopolitik serta prospek peningkatan permintaan dan terbatasnya pasokan oleh OPEC dan sekutunya (OPEC+).

“Permintaan minyak tumbuh pada kecepatan yang sehat, dan pasokan harus dibatasi karena perpanjangan pengurangan produksi sukarela OPEC+,” kata analis UBS Giovanni Staunovo.

Perusahaan-perusahaan energi AS minggu ini menambah rig minyak dan gas alam untuk pertama kalinya dalam lima minggu, kata perusahaan jasa energi Baker Hughes (BKR.O), dalam laporannya yang diikuti dengan cermat pada hari Jumat.

Jumlah rig minyak dan gas, yang merupakan indikator awal produksi di masa depan, naik 2 rig menjadi 619 rig dalam minggu yang berakhir tanggal 19 April.

Manajer keuangan memangkas posisi net long minyak mentah berjangka AS dan opsinya dalam pekan hingga 16 April, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) mengatakan pada hari Jumat.

