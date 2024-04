Rupiah Kembali Ditutup Melemah ke Rp16.220 per Dolar AS

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali ditutup turun ke level Rp16.220 pada perdagangan hari ini, Rabu (17/4/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali ditutup turun ke level Rp16.220 pada perdagangan hari ini, Rabu (17/4/2024). Rupiah melemah bersama beberapa mata uang Asia lainnya.

Mengutip data Bloomberg pukul 15.00 WIB, rupiah ditutup melemah 0,28% ke Rp16.220 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS menguat 0,02% ke 106,27.

Sementara itu, mata uang lain di kawasan Asia ditutup bervariasi. Yen Jepang naik 0,06%, dolar Singapura naik 0,12%, dolar Taiwan naik 0,07%, won Korea Selatan naik 0,57%, dan peso Filipina turun 0,35%.

Kemudian rupee India turun 0,11%, yuan China stagnan, ringgit Malaysia menguat 0,08%, dan baht Thailand turun 0,42%.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menuturkan trader tetap bias terhadap dolar AS setelah rilis data inflasi dan penjualan ritel AS yang lebih tinggi dari perkiraan. Hal tersebut menunjukkan inflasi masih stagnan dalam beberapa bulan terakhir.

Selain itu, peringatan dari Federal Reserve membuat sebagian besar trader tidak memperhitungkan penurunan suku bunga lebih awal, serta memburuknya ketegangan geopolitik di Timur Tengah mendorong permintaah safe haven.

Komentar Powell membuat para trader semakin mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga pada bulan Juni, dengan CME Fedwatch Tools yang kini menunjukkan peluang 79,2% bahwa bank sentral akan mempertahankan suku bunga tetap stabil. CME Fedwacth Tools juga menunjukkan para trader memperkirakan peluang kecil kenaikan suku bunga 25 basis points.

Sementara itu, dari dalam negeri sentimen datang dari International Monetary Fund (IMF) yang kembali mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 di angka 5%. IMF tak mengubah proyeksinya terhadap ekonomi Indonesia di angka 5%.

Di sisi lain, pemerintah optimistis ekonomi Indonesia akan tumbuh di angka 5,2%, lebih tinggi dibandingkan proyeksi IMF. Pemerintah juga memproyeksikan ekonomi Indonesia dapat mencapai kisaran 5,3%-5,6% pada tahun 2025.

Adapun untuk perdagangan besok, Ibrahim memperkirakan rupiah ditutup menguat di rentang Rp16.170-Rp16.250 per dolar AS.

