Bisnis.com, JAKARTA — Tekanan besar sedang dihadapi rupiah, yang kini berada di level terendahnya sejak April 2020. Racikan strategi disiapkan untuk mencegah nilai tukar rupiah semakin melemah dan agar pasar keuangan Indonesia tidak jatuh.

Rupiah dibuka di level Rp16.251,5 per dolar AS pada Rabu (17/4/2023), anjlok 76 poin atau 0,47%. Hal itu melanjutkan pelemahan rupiah pada perdagangan Selasa (16/4/2024), yang ditutup di Rp16.175,5 per dolar AS atau melemah 2,07%.