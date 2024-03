Rupiah Ditutup Menguat, Jauhi Level Rp15.600 per Dolar AS

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup menguat ke level Rp15.590 pada perdagangan hari ini, Jumat (8/3/2024). Rupiah menguat bersama mayoritas mata uang Asia lainnya.

Mengutip data Bloomberg pukul 15.00 WIB, rupiah ditutup menguat 0,41% ke Rp15.590 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS menguat 0,05% ke 102,87.

Sementara itu, mata uang lain di kawasan Asia ditutup bervariasi. Yen Jepang naik 0,07%, dolar Singapura naik 0,03%, dolar Taiwan naik 0,38%, won Korea Selatan naik 0,84%, dan peso Filipina naik 0,45%.

Kemudian rupee India naik 0,05%, yuan China melemah 0,02%, ringgit Malaysia naik 0,31%, dan baht Thailand naik 0,21%.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan sentimen datang dari Bank Sentral Eropa (ECB) yang menetapkan kemungkinan penurunan suku bunga pada bulan Juni. Sementara itu, Ketua Federal Reserve Jerome Powell juga menyampaikan hal serupa mengenai jalur suku bunga AS.

Imbal hasil Treasury AS bertenor dua tahun, yang biasanya mencerminkan ekspektasi suku bunga jangka pendek, turun ke level terendah satu bulan di 4,499% pada hari Jumat karena para trader menambah spekulasi penurunan suku bunga Fed dalam waktu dekat.

Ibrahim melanjutkan, fokus saat ini beralih ke laporan nonfarm payrolls yang akan dirilis pada hari Jumat untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai prospek suku bunga AS, terutama setelah laporan pekerjaan pada bulan Januari yang mengejutkan pasar.

Data pasar tenaga kerja pada hari Jumat dirilis menjelang pembacaan inflasi AS minggu depan.

Dari dalam negeri, sentimen datang dari kenaikan harga bahan pokok yang bergerak naik. Menjelang bulan Ramadan, kata Ibrahim, harga beras serta pangan lain seperti telur, minyak goreng, daging, bawang, dan cabai ikut melompat.

Gejolak harga pangan ini pun diwanti-wanti oleh Bank Indonesia. Pasalnya, tingkat kenaikan inflasi harga pangan sudah melebihi tingkat kenaikan upah minimum regional (UMR) dan kenaikan gaji PNS.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi harga pangan setahun terakhir mencapai 8,47%. Sementara gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) rata-rata kenaikan gaji PNS dalam 5 tahun terakhir hanya 6,5%. Dan untuk UMR, naiknya hanya kurang dari 5% dari 2020-2024.

Adapun untuk perdagangan Senin pekan depan, Ibrahim memperkirakan mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif, tetapi ditutup menguat di rentang Rp15.540-Rp15.630 per dolar AS.

