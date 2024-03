IHSG Sesi I Turun ke 7.300, Saham TPIA & ASII Justru Cuan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau melemah ke level 7.300,41 pada sesi I perdagangan Senin, (4/3/2024). Di lain sisi, saham TPIA milik Prajogo Pangestu dan saham ASII meraup cuan.

Mengacu data RTI Business, IHSG terpantau turun 0,16% atau 11,49 poin menjadi 7.300,41 pada akhir sesi I perdagangan. Sepanjang sesi, indeks komposit bergerak di rentang 7.298-7.328.

Pada sesi I perdagangan hari ini, sebanyak 233 saham menguat, 283 saham melemah, dan 244 saham stagnan. Kapitalisasi pasar tercatat Rp11.730 triliun.

Dari jajaran saham berkapitalisasi pasar besar atau big cap, saham Prajogo Pangestu, PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) memimpin dengan kenaikan 2,57% ke level Rp4,790 per saham. Disusul saham PT Astra International Tbk. (ASII) yang naik 0,48% ke posisi Rp5.250 per saham.

Sementara itu, saham PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) milik taipan Low Tuck Kwong turun 0,38% ke posisi Rp19.425. Disusul saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) milik Hartono Bersaudara yang melemah 0,51% ke posisi Rp9.775 per saham.

Dari jajaran saham terlaris, BBCA masih memimpin dengan nilai transaksi sebesar Rp154,5 miliar. Disusul saham BBRI dan BMRI dengan nilai transaksi masing-masing Rp152,7 miliar dan Rp148,9 miliar.

Saham BBRI terkoreksi 0,82% ke level Rp6.075 per saham, sedangkan saham BMRI juga turun 0,36% ke level Rp7.000 per saham.

Dari jajaran saham terboncos alias top losers, saham PT Kedaung Indah Can Tbk. (KICI) melemah 10,95% ke level Rp187 per saham. Disusul PT Ancara Logistics Indonesia Tbk. (ALII) milik Grup Bakrie turun 9,80% ke level Rp460 per saham.

Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih mengatakan IHSG hari ini Senin (4/3) diprediksi bergerak mixed dan menguat dalam range 7.260-7.355.

"Pekan ini pelaku pasar juga menantikan RUPS perbankan big banks yang berpotensi memberikan porsi besar pada Dividend Payout Ratio [DPR]," ujar Ratih dalam riset.

Adapun sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini antara lain, dari dalam negeri, inflasi tahunan domestik periode Februari 2024 tercatat di level 2,75%, setelah pada bulan sebelumnya tercatat 2,57%.

Sementara itu, dari mancanegara, indeks konsumen Amerika Serikat (AS) pada Februari 2024 yang tercermin dari Indeks ekspektasi konsumen versi Universitas Michigan turun ke level 75,2 dari bulan sebelumnya sebesar 77,1. Sejalan dengan itu, indeks ekspektasi terhadap kondisi ekonomi juga turun ke level 79.4 dari bulan sebelumnya 81,9.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel