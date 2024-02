Indeks Nasdaq dan S&P 500 Masih Naik Jelang Data Inflasi AS, Sinyal Positif Menyala

Indeks Nasdaq dan S&P 500 naik pada Selasa karena investor mempertimbangkan prospek penurunan suku bunga bank sentral menjelang pembacaan inflasi utama AS

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Nasdaq dan S&P 500 naik sedikit pada hari Selasa karena investor mempertimbangkan prospek penurunan suku bunga bank sentral menjelang pembacaan inflasi utama AS yang akan dirilis pada hari Kamis.

Di bursa saham, Dow Jones Industrial Average (.DJI), turun 96,82 poin, atau 0,25%, menjadi 38.972,41, S&P 500 (.SPX), naik 8,65 poin, atau 0,17%, menjadi 5.078,18 dan Nasdaq Composite (.IXIC) , naik 59,05 poin, atau 0,37%, menjadi 16.035,30.

Di antara 11 sektor utama S&P, utilitas (.SPLRCU), merupakan persentase keuntungan terbesar, naik 1,9%.

Indeks MSCI untuk saham di seluruh dunia (.MIWD00000PUS), naik 1,43 poin, atau 0,19%, menjadi 760,60.

Sebelumnya pada hari ini, Conference Board mengatakan kepercayaan konsumen AS turun pada bulan Februari setelah kenaikan tiga bulanan berturut-turut karena kekhawatiran pasar rumah tangga terhadap pasar tenaga kerja dan lingkungan politik dalam negeri. Indeks kepercayaan konsumen merosot ke 106,7 bulan ini dibandingkan ekspektasi ekonom sebesar 115,0 dan direvisi turun menjadi 110,9 untuk bulan Januari.

Selain itu, pesanan barang-barang manufaktur AS yang tahan lama juga mengalami penurunan terbesar dalam hampir empat tahun pada bulan Januari di tengah penurunan tajam dalam pemesanan pesawat komersial, sementara prospek investasi bisnis pada peralatan beragam.

Data penting berikutnya yang ditunggu investor adalah rilis indeks pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) AS bulan Januari, yang merupakan ukuran inflasi pilihan Federal Reserve.

“Kami memiliki sedikit nada defensif di pasar saat ini dengan sektor utilitas memimpin kenaikan,” kata Chris Zaccarelli, kepala investasi di Independent Advisor Alliance di Charlotte, North Carolina.

"Investor menantikan angka inflasi pada hari Kamis. Jika angka ini tetap stabil maka akan berdampak pada seberapa cepat dan berapa kali The Fed akan menurunkan suku bunganya," dan oleh karena itu "pasar relatif datar karena investor berada dalam mode menunggu dan melihat." " dia berkata.

Saat ini, sekitar 63% pedagang memperkirakan The Fed akan mulai menurunkan suku bunga pada bulan Juni, turun dari hampir 98% pada akhir Januari, menurut alat FedWatch CME Group.

Gubernur Federal Reserve Michelle Bowman memberi isyarat bahwa dia tidak terburu-buru untuk menurunkan suku bunga AS, terutama mengingat risiko kenaikan inflasi yang dapat menghambat kemajuan atau bahkan menyebabkan tekanan harga kembali meningkat.

Dalam pasar valas, dolar AS sedikit turun terhadap yen Jepang setelah data menunjukkan inflasi konsumen inti Jepang melebihi perkiraan dan greenback juga bereaksi terhadap penurunan pesanan barang tahan lama AS yang lebih besar dari perkiraan pada bulan Januari.

Indeks dolar naik 0,04% pada 103,81, dan euro turun 0,02% pada 1,0845. Terhadap yen Jepang, dolar melemah 0,14% di 150,49.

“Kami mungkin menunggu data PCE untuk memberi kita arah yang lebih kuat,” kata Shaun Osborne, kepala strategi mata uang di Scotiabank di Toronto.

Dan karena para investor sudah memperkirakan angka-angka yang kuat, hal ini mungkin "harus menjadi kejutan besar agar dolar benar-benar menguat," tambah Osborne.

Pada Treasury AS, imbal hasil naik secara moderat dalam perdagangan yang berombak, karena investor menunggu data inflasi pada hari Kamis.

Di pasar energi, harga minyak juga didukung oleh kehati-hatian dari mediator Israel, Hamas dan Qatar mengenai kemajuan menuju gencatan senjata di Gaza, setelah Presiden AS Joe Biden mengatakan dia yakin gencatan senjata dapat dicapai dalam waktu kurang dari seminggu untuk menghentikan perang. Ramadan.

Minyak mentah AS naik 1,66% pada $78,87 per barel sementara Brent berakhir naik 1,36% pada $83,65 per barel.

Harga emas tetap stabil seiring dengan pembacaan inflasi AS dan komentar dari pejabat Fed yang menjadi perhatian investor minggu ini.

Harga emas di pasar spot turun 0,04% menjadi $2,029.82 per ounce. Emas berjangka AS naik 0,36% menjadi $2,035.90 per ounce.

Dalam mata uang kripto, bitcoin naik 3,90% menjadi $56,795.00.

