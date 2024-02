Prabowo-Gibran Quick Count Effect, Saham Udang PMMP Kaesang Lompat

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Saham emiten pengolahan udang terafiliasi Kaesang Pangarep, PT Panca Mitra Multiperdana Tbk. (PMMP) terpantau melesat pada perdagangan di BEI, Kamis (15/2/2024) terimbas hasil quick count Pilpres 2024 yang mengunggulkan Prabowo-Gibran.

Berdasarkan data RTI Business pada pembukaan pagi ini, saham PMMP mencatatkan kenaikan sebesar 13,68% menuju level Rp482 per lembar. Pada perdagangan hari ini, saham PMMP bergerak di rentang Rp424 sampai dengan Rp530.

Sementara itu, volume saham PMMP yang diperdagangkan sebanyak 158 juta dengan nilai turnover Rp80 miliar. Adapun price to earning ratio (PER) tercatat 12 kali sementara price to book value (PBV) 0,93 kali. Total market cap sebesar Rp1,23 triliun.

Sebagai informasi, emiten PMMP merupakan perusahaan yang bergerak di sektor konsumen berbasis ekspor, khususnya sektor pengolahan makanan beku berbasis udang. PMMP Didirikan pada 1997, dan beroperasi secara penuh pada 2004, dengan memiliki fasilitas produksi di Situbondo, Jawa Timur.

PMMP merupakan emiten terafiliasi Kaesang Pangarep. Pada 9 November 2021, PT Harapan Bangsa Kita atau GK Hebat membeli 188,24 juta saham atau sebesar 8% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam PMMP, dengan harga Rp490 per saham.

Transaksi tersebut adalah bentuk investasi sebagai portofolio saham secara langsung. Total dana yang dikeluarkan untuk pembelian saham PMMP tersebut adalah sekitar sebesar Rp92,2 miliar.

GK Hebat merupakan platform akselerator UMKM yang didirikan oleh Kaesang Pangarep, anak Presiden Joko Widodo, pada 2019 silam.

Sementara itu, kini Kaesang tercatat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai yang dia pimpin unggul sebesar 24,7% dari total surat suara yang masuk di tempat pemungutan suara (TPS) 63, tempat Kaesang Pangarep mencoblos. TPS 63 yang berlokasi Tower 10 Apartemen Taman Rasuna, Kuningan, Jakarta Selatan, tercatat terdapat 222 surat suara kategori DPR yang masuk ke dalam kotak suara. Dari total suara tersebut, terdapat 15 kertas suara tidak sah. Sementara itu, PSI memimpin dengan jumlah 55 suara. Di TPS ini pula, PSI berhasil menyalip posisi PDIP yang mendapatkan 50 suara. Dalam surat suara tersebut, terdapat tujuh nama calon legislatif (caleg) yang diusung PSI untuk mewakili dapil Jakarta II, meliput Jakarta Pusat, Jakarta Selata, dan Luar Negeri. Ketujuh nama tersebut sesuai urutannya, yaitu Ade Armando, Muhammad Alky Mun, Imelda Berwanty Purba, Masha Damita Siagian, Dr. Syarifudin Noor, Martua Panjaitan, dan Aditya Sunaryo. Tercatat caleg nomor urut 5, Dr. Syarifudin Noor, unggul dengan 14 suara. Berdasarkan pantauan Bisnis, Syarifudin Noor merupakan penduduk di sekitar TPS 63 dan mencoblos di TPS tersebut bersama dengan Kaesang. Ketua Umum PSI tersebut optimistis partai yang dipimpinnya akan maju ke Senayan tahun ini. Pasalnya sejauh ini PSI baru mampu menembus DPRD DKI, dan belum ada yang menduduki kursi di Senayan. Kaesang mengungkapkan rasa optimisnya berangkat dari survei internal PSI dengan besaran 5,1%-6%. “Menurut data optimistis banget walaupun deg-deg an tetep. Kami yakin karena data,” tegasnya. Dari sisi usia, Kaesang melihat banyak pemilihnya berasal dari generasi Milenial dan Z, dari pemilih paling muda hingga usia 45 tahun. Terlebih, saat ini Kaesang berpandangan banyak pemilih Joko Widodo (Jokowi), ayahnya sendiri, yang beralih untuk memilih PSI. Di sisi lain, Kaesang juga melihat tidak sedikit pemilih dari partai lain yang bermigrasi untuk memilih PSI.

