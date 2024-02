Saham Kaesang Pangarep PMMP Melesat, Tersengat Sentimen Pemilu 2024?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Saham emiten pengolahan udang terafiliasi Kaesang Pangarep, PT Panca Mitra Multiperdana Tbk. (PMMP) terpantau melesat pada Senin (12/2/2024).

Berdasarkan data RTI Business hingga pukul 14.32 WIB, saham PMMP mencatatkan kenaikan sebesar 9,79% menuju level Rp426 per lembar. Pada perdagangan hari ini, saham PMMP bergerak di rentang Rp370 sampai dengan Rp430.

Sementara itu, volume saham PMMP yang diperdagangkan sebanyak 80,57 juta dengan nilai turnover Rp33,10 miliar. Adapun price to earning ratio (PER) tercatat 11,27 kali sementara price to book value (PBV) 0,83 kali. Total market cap sebesar Rp1,10 triliun.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Kaesang diketahui menghadiri perayaan Imlek di Sun City Glodok bersama calon wakil presiden nomor urut 02 yang juga saudara kandungnya, Gibran Rakabuming Raka dan putra Prabowo Subianto, Didit Prabowo pada Minggu (11/2/2024).

Dalam acara tersebut, Kaesang duduk bersama Didit Prabowo dan Gibran. Ketiganya mendapatkan pelayanan yang cukup spesial baik dari panitia maupun para hadirin.

Manuver yang dilakukan Gibran, Didiet, dan Kesang ini cukup menyita perhatian karena dilakukan pada masa tenang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan masa tenang Pemilu 2024 mulai Minggu-Selasa (11/2/2024) hingga Selasa (13/2/2024).

Dalam perkembangan lain, PMMP diketahui menggelar private placement atau penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) sebesar Rp79,06 miliar.

Perseroan menerbitkan sebanyak 235,3 juta saham baru dengan nominal Rp100 rupiah per saham. Adapun harga pelaksanaan private placement sebesar Rp336 per saham sehingga total transaksi mencapai Rp79,06 miliar.

Total ada tiga pihak yang melakukan penyetoran saham dalam private placement PMMP, yakni PT Udang Investama Kapital sebanyak 100 juta saham, PT Leader Berkat Anugrah sebanyak 100 juta saham, dan PT Kalbut Indah Makmur sebanyak 35,3 juta saham.

Seluruh dana yang diperoleh perseroan dari hasil pelaksanaan private placement, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan PMMP untuk modal kerja yaitu pembelian bahan baku udang serta bahan baku pelengkap untuk kegiatan produksi perseroan.

