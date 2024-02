Wall Street Anjlok Buntut Inflasi AS, Suku Bunga The Fed Turun Masih Jauh

Wall Street ditutup anjlok pada perdagangan Selasa (13/2/2024) setelah rilis data inflasi AS di atas ekspektasi.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Wall Street ditutup anjlok pada perdagangan Selasa (13/2/2024) setelah rilis data inflasi AS di atas ekspektasi. Sentimen ini mengecilkan peluang Federal Reserve memangkas suku bunga acuan pada awal tahun.

Dow Jones turun 1,35% ke 38.272,75, S&P 500 turun 1,37% ke 4.953,17, dan Nasdaq turun 1,80% ke 15.655,60.

Saham-saham AS merosot pada hari Selasa setelah laporan CPI yang kuat menunjukkan perjalanan inflasi kembali menuju target The Fed memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan.

Aksi jual besar-besaran menyebabkan ketiga indeks saham utama AS melemah tajam, dengan Nasdaq yang sarat teknologi menderita persentase kerugian terbesar.

Tolok ukur S&P 500, setelah menembus level 5.000 hanya beberapa hari sebelumnya, mengalami persentase penurunan terbesar dalam satu hari di bulan ini.

Saham Transportasi yang sensitif secara ekonomi dan small cap berkinerja buruk, mengakhiri sesi dengan penurunan masing-masing sebesar 2,6% dan 4,0%.

Saham blue-chip Dow Jones mengalami penurunan persentase harian paling tajam sejak 22 Maret 2023, dan merupakan persentase penurunan harian terbesar sejak 16 Juni 2022.

Saham AS anjlok setelah Departemen Tenaga Kerja AS merilis laporan consumer price index (CPI) yang menunjukkan bahwa inflasi mendingin pada kecepatan yang lebih cepat dibandingkan yang diinginkan oleh The Fed, sehingga menghilangkan harapan bahwa bank sentral akan memangkas suku bunga kebijakannya lebih cepat dari yang diharapkan.

Pasar keuangan saat ini memperkirakan kemungkinan 51,7% bahwa penurunan suku bunga pertama akan dilakukan pada bulan Juni.

Musim pelaporan kuartal IV/2023 semakin dekat, dengan 350 perusahaan di S&P 500 telah melaporkan. Empat dari lima pendapatan perusahaan-perusahaan tersebut mengalahkan ekspektasi analis, menurut LSEG.

Perhatian kini beralih ke laporan penjualan ritel Departemen Perdagangan untuk bulan Januari yang akan dirilis pada hari Kamis, yang diperkirakan menunjukkan penurunan topline bulanan sebesar 0,1%, dengan angka inti melambat menjadi pertumbuhan 0,3% dari 0,8%

Inflasi tahunan AS melambat menjadi 3,1% pada bulan Januari, tetapi lebih cepat dari proyeksi para ekonom, dalam rilis data ekonomi penting yang dapat berdampak pada cara pejabat Federal Reserve memandang waktu potensi penurunan suku bunga.

Para ekonom sebelumnya mengantisipasi bahwa pembacaan indeks harga konsumen AS secara tahunan akan semakin turun menjadi 2,9% dari 3,4% pada bulan Desember.

Secara bulanan, ukuran utama inflasi di negara dengan perekonomian terbesar di dunia ini meningkat menjadi 0,3% dari 0,2% di bulan Desember, menunjukkan masih kakunya kenaikan harga karena biaya sewa yang tinggi. Para ekonom telah memperkirakan bahwa kebijakan tersebut tidak akan berubah

The Fed mengatakan bahwa mereka ingin menerima lebih banyak bukti bahwa laju pertumbuhan harga bergerak secara "berkelanjutan" menuju target 2% sebelum mulai menurunkan biaya pinjaman dari level tertinggi dalam dua dekade.

Komentar tersebut, yang telah ditegaskan kembali oleh beberapa pejabat di bank sentral termasuk Ketua Jerome Powell, telah menghancurkan harapan bahwa The Fed akan melakukan penurunan suku bunga pada awal tahun ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News