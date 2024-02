Gerak Saham Afiliasi Boy Thohir Bervariasi Jelang Pilpres 2024, Cek Rekomendasinya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Saham-saham afiliasi konglomerat Garibaldi 'Boy' Thohir tercatat bergerak bervariasi menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024 besok, Rabu (13/2/2024).

Saham PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) misalnya ditutup naik 0,40% ke level Rp2.480 per saham. Saham ADRO bergerak pada level Rp2.460-Rp2.490 sepanjang hari ini.

Lalu dua saham Boy Thohir lainnya yang juga naik adalah saham PT Essa Industries Indonesia Tbk. (ESSA) dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. (TRIM). Saham-saham tersebut naik masing-masing 0,96% dan 0,72%.

Sementara itu, saham-saham lain milik Boy Thohir turun ke zona merah di sepanjang hari ini. Saham-saham tersebut adalah saham PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA), saham PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA), dan saham PT Provident Investasi Bersama Tbk. (PALM).

Saham MDKA turun 1,23% ke level Rp2.410, lalu saham MBMA turun 0,79% ke level Rp625, dan saham PALM turun 7,27% ke level Rp408 per saham.

Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana menuturkan dari saham-saham portofolio Boy Thohir tersebut, beberapa di antaranya masih menarik untuk dicermati. Saham-saham tersebut adalah ADRO, ESSA, dan MBMA.

Herditya melihat investor dapat melakukan buy on weakness terhadap saham ADRO dengan support pada level Rp2.390, dengan resistance pada level Rp2.490. MNC Sekuritas memberikan target harga atau target price (TP) terhadap saham ADRO pada harga Rp2.520-Rp2.600.

Lalu saham ESSA dengan rekomendasi speculative buy. Saham ESSA memiliki support Rp490 per saham dengan resistance pada level Rp535 per saham. Saham ESSA memiliki target price pada harga Rp570-Rp620 per saham.

Adapun saham terakhir yang menjadi rekomendasi MNC Sekuritas adalah MBMA. MNC Sekuritas merekomendasikan untuk buy on weakness dengan support pada Rp535 dan resistance di Rp640 per saham. Sementara itu, target price berada pada level Rp720-Rp800 per saham.

____________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News