IHSG Awal Pekan Dibuka Menguat ke 7.155, Saham MEDC, TPIA & BRPT Cuan

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat ke 7.155,63 pada perdagangan awal pekan hari ini, Senin (29/1/2024). Seiring dengan penguatan indeks, saham MEDC, TPIA dan BRPT terpantau cuan pagi ini.

Mengutip RTI Business pukul 09.02 WIB, IHSG naik 0,26% atau 18,54 poin ke level 7.155,63 pada perdagangan hari ini. IHSG bergerak pada rentang 7.144 sampai 7.158 pada awal sesi pagi ini.

Tercatat, 164 saham menguat, 117 saham melemah, dan 272 saham bergerak di tempat. Kapitalisasi pasar terpantau menjadi Rp11.412 triliun.

Jajaran emiten big cap yang melaju di zona hijau pagi ini di antaranya PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) yang menguat 2,50% atau 30 poin ke level Rp1.230 per saham. Selanjutnya saham Prajogo Pangestu PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (TPIA) juga naik 2,31% atau 125 poin ke posisi Rp5.525 per saham. Selanjutnya, saham PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) juga terapreasiasi 0,48% atau 5 poin ke posisi Rp1.040 per saham.

Adapun, saham paling laris pada perdagangan kali ini dipimpin oleh BBRI dengan nilai transaksi mencapai Rp76,7 miliar sampai dengan pagi ini. Adapun saham BBRI pagi ini terpantau koreksi 0,46% ke harga Rp5.400. Terlaris kedua ditempati oleh saham BMRI dengan nilai transaksi mencapai Rp19,9 miliar. Saham BMRI terpantau naik 0,79% ke level 6.350 per saham.

Kemudian di posisi ketiga saham paling laris diisi oleh PT Central Asia Tbk. (BBCA) yang naik 0,27% ke level 9.375. Saham BBCA mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp16,2 miliar sampai dengan pagi ini.

Sementara saham terboncos atau top losers hari ini ditempati oleh FOOD yang ambles 12% ke level 110, disusul WIDI yang terpangkas 9,80% ke posisi Rp46 per saham, diposisi selanjutnya ada saham AEGS dan MAYA yang turun masing-masing 5,83% dan 5,15%.

Sebelumnya, Tim riset Phintraco Sekuritas mengatakan IHSG hari ini diperkirakan uji support ke level 7.100 dengan resistance di posisi 7.200 dan pivot di level 7.150.

"Sehingga IHSG diperkirakan melanjutkan pelemahan uji support 7.100 pada Senin," kata Tim Riset, dikutip Senin (29/1/2024).

Pada penutupan perdagangan Jumat (26/1/2024), IHSG melemah ke level 7.137. Secara tekhnikal, Stochastic RSI kembali turun ke oversold area didukung pelebaran negative slope pada MACD.

Dari eksternal, investor masih mencerna hasil dari GDP kuartal IV/2023 AS yang telah rilis memperlihatkan bahwa ekonomi AS ekspansi 3,3% QoQ, lebih tinggi dari perkiraan sebesar 2,0% QoQ.

Kemudian pada pekan depan akan rilis sejumlah data ekonomi penting. Dari Eropa akan rilis GDP kuartal IV/2023 yang diperkirakan masih melambat ke -0,1% QoQ. Kemudian dari Jerman akan rilis data GDP dan inflasi.

Selain itu investor juga menanti hasil dari FOMC pada Februari mendatang mengenai arah kebijakan The Fed ke depannya.

Dari dalam negeri, investor bersikap wait and see menanti rilisnya laporan keuangan kuartal IV/2023 yang dimulai dari sektor perbankan.

Sejalan dengan prediksi tersebut, Phintraco sekuritas merekomendasikan beberapa saham untuk perdagangan besok, yakni ADRO, MTEL, ANTM, TKIM, SMGR, ELSA dan TLKM.

