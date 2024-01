Pergerakan Harga Emas Hari Ini kala Dolar AS Melemah

Harga emas melemah pada Kamis dini hari, (25/1/2024), setelah data menunjukkan aktivitas bisnis AS yang kuat, bahkan ketika dolar yang melemah.

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas melemah pada Kamis dini hari, (25/1/2024), setelah data menunjukkan aktivitas bisnis AS yang kuat, bahkan ketika dolar yang melemah membatasi kerugian, sementara investor menantikan lebih banyak indikator ekonomi untuk menilai kapan Federal Reserve akan menurunkan suku bunganya terlebih dahulu.

Harga emas di pasar spot turun 0,7% menjadi US$2,014.56 per ons pada pukul 14:13. ET (19.13 GMT), mengincar sesi terburuknya dalam sepekan. Emas berjangka AS ditutup 0,5% lebih rendah pada US$2,016.00.

“Harga emas cukup terisolasi dari penyesuaian harga yang hawkish di pasar, karena ada tanda-tanda bahwa investor secara historis memiliki posisi yang rendah terhadap emas meskipun pasar memperkirakan siklus pemotongan The Fed akan segera dimulai,” kata Daniel Ghali, ahli strategi komoditas di TD Securities.

Aktivitas bisnis AS meningkat pada bulan Januari dan inflasi tampaknya mereda, menurut survei S&P Global.

Perekonomian AS yang kuat dan penolakan dari pejabat bank sentral membuat beberapa investor memikirkan kembali pertaruhan mereka mengenai seberapa cepat The Fed akan menurunkan suku bunganya tahun ini.

Suku bunga yang lebih rendah mengurangi biaya peluang untuk memegang emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil.

Menurut FedWatch Tool CME, pasar memperkirakan The Fed akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada pertemuan kebijakan 30-31 Januari dan memundurkan jangka waktu penurunan suku bunga pertama.

Dolar tergelincir 0,4% terhadap para pesaingnya, membuat emas batangan yang dihargakan dalam greenback lebih murah bagi pembeli luar negeri.

“Tiongkok menyusun paket yang lebih komprehensif untuk membendung sentimen pesimistis yang telah mengganggu pasar mereka selama berbulan-bulan dan membebani dolar AS secara luas,” tambah Ghali.

Bank sentral Tiongkok mengumumkan pemotongan besar cadangan bank yang akan menyuntikkan sekitar $140 miliar uang tunai ke dalam sistem perbankan.

Investor kini fokus pada perkiraan awal PDB AS kuartal keempat pada hari Kamis, dan data pengeluaran konsumsi pribadi pada hari Jumat.

Perak di pasar spot naik 1,2% menjadi $22,7 per ounce, platinum naik 0,23% menjadi $902,18 dan paladium naik 1,65% menjadi $963,59.