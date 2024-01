Jungkir Balik Saham IPO Sepekan, CGAS, NICE, hingga ACRO

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Kinerja saham-saham IPO yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada pekan kedua 2024 atau periode 8-12 Januari 2024 terpantau mayoritas mengalami peningkatan.

Rata-rata saham IPO bergerak di zona hijau sejak melantai di BEI, tetapi ambles pada akhir perdagangan Jumat, (12/1/2024).

PJ. S. Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan, terdapat enam emiten yang menggelar IPO pada periode sepekan 8-12 Januari 2024, yakni CGAS, NICE, SMLE, MSJA, MANG dan ACRO.

Pertama, PT Citra Nusantara Gemilang Tbk. (CGAS) resmi mencatatkan sahamnya di Papan Pengembangan BEI pada Senin (8/1/2024), dan menjadi perusahaan ke-2 yang tercatat di BEI pada tahun 2024.

CGAS melantai di Bursa dengan harga IPO sebesar Rp338 per saham. Sejak IPO, saham CGAS bergerak di zona hijau dengan ditutup di Rp492 pada akhir pekan alias naik 47,33% dalam sepekan. Namun, pada perdagangan Jumat, (12/1/2024), saham CGAS ambles 24,89% setelah sempat menguat ke level Rp780 per saham.

Kemudian pada Selasa (9/1/2024), PT Adhi Kartiko Pratama Tbk. (NICE) mencatatkan sahamnya di Papan Pengembangan BEI. NICE menjadi perusahaan ke-3 yang tercatat di BEI pada tahun 2024. NICE bergerak dalam jasa pertambangan bijih nikel dan batu bara.

Dalam sepekan, saham NICE juga terpantau bergerak di zona hijau dari harga IPO di Rp438 per saham naik 27,85% ke posisi Rp560 per saham. Namun saham NICE juga terpantau ambles 24,32% pada akhir pekan, setelah sempat menguat ke Rp895 per saham.

Kemudian, pada Rabu (10/1), PT Multi Spunindo Jaya Tbk. (MSJA) dan PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk. (SMLE) mencatatkan sahamnya di BEI. MSJA mencatatkan sahamnya di Papan Utama BEI. Sementara itu, SMLE mencatatkan sahamnya di Papan Pengembangan BEI.

Saham MSJA mengalami kenaikan 27,33% dari harga IPO Rp300 per saham ke Rp382, sedangkan saham SMLE juga naik 26,85% dari harga Rp175 ke Rp222 per saham. Namun, pada perdagangan akhir pekan, Jumat, (12/1), saham MSJA turun 10,75% dan saham SMLE anjlok 24,49%.

Berikutnya, pada Kamis (11/1), PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk. (ACRO) dan PT Manggung Polahraya Tbk. (MANG) resmi mencatatkan saham dan warannya di BEI. ACRO mencatatkan sahamnya di Papan Pengembangan BEI, sedangkan MANG mencatatan sahamnya di Papan Akselerasi BEI.

Saham ACRO terpantau naik 13,88% dari harga IPO Rp108 ke Rp123 per saham, sedangkan saham MANG terpantau turun 19% dari harga IPO Rp100 per saham ke level Rp81 per saham. Namun pada akhir pekan, saham ACRO turun 15,17% dan saham MANG turun 10%,

Adapun Kautsar mengatakan, BEI mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan pekan ini mengalami pelemahan sebesar 1,49% menjadi berada pada posisi 7.241,138 dari 7.350,619 pada penutupan pekan lalu. Kapitalisasi pasar Bursa sepekan ini ikut turun sebesar 3,63%, dari Rp11.780,02 triliun pada sepekan sebelumnya menjadi Rp11.352,54 triliun.

"Peningkatan tertinggi dalam sepekan terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian saham yang mengalami peningkatan sebesar 17,20% menjadi Rp9,78 triliun dari 8,34 triliun pada sepekan yang lalu," ujar Kautsar dalam keterangannya dikutip Minggu, (14/1/2024).

Berikut Kinerja Saham IPO Sepekan 8-12 Januari 2024:

CGAS: (+47,33%) NICE: (+27,85%) SMLE: (+26,85%) MSJA: (+27,33%) ACRO: (+13,88) MANG: (-19%)

