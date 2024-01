Wall Street Mekar Selagi Investor Optimistis The Fed akan Melunak

Wall Street bermekaran pasang posisi sambil menantikan laporan harga konsumen AS untuk mengukur Federal Reserve (The Fed) dapat mulai memangkas suku bunga.

Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 170,57 poin, atau 0,45%, menjadi 37.695,73, S&P 500 (.SPX) bertambah 26,95 poin, atau 0,57%, menjadi 4.783,45 dan Nasdaq Composite (.IXIC) bertambah 111,94 poin, atau 0,75% menjadi 14.969,65.

Indeks STOXX 600 pan-Eropa (.STOXX) kehilangan 0,18% dan indeks saham MSCI di seluruh dunia (.MIWD00000PUS) naik 0,37%.

Pada sore harinya, Komisi Sekuritas dan Bursa AS menyetujui dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) pertama yang terdaftar di AS untuk melacak bitcoin. Bitcoin telah menguat tajam dalam beberapa bulan terakhir dengan harapan ETF untuk aset tersebut akan disetujui.

Investor bersiap untuk laporan indeks harga konsumen bulan Desember yang akan dirilis pada hari Kamis. Diperkirakan akan menunjukkan bahwa inflasi umum naik 0,2% pada bulan tersebut dan sebesar 3,2% pada basis tahunan. (USCPI=ECI), (USCPNY=ECI)

Investor juga cemas melihat hasil kuartalan perusahaan-perusahaan AS, yang dimulai dengan laporan dari beberapa bank besar AS pada hari Jumat.

"Masih ada spekulasi mengenai kapan The Fed akan menurunkan suku bunga. Saya percaya pada kata-kata mereka - menaikkan suku bunga lebih lama lagi," kata Tim Ghriskey, ahli strategi portofolio senior di Ingalls & Snyder di New York, seraya menambahkan bahwa hal tersebut akan bergantung pada seberapa cepat inflasi turun.

“Akan menarik untuk melihat pendapatan dan juga prospek dalam lingkungan yang berubah ini,” katanya.

Pasar AS dan Eropa melonjak pada akhir tahun 2023 karena inflasi mereda lebih cepat dari perkiraan dan bank sentral memberikan kebijakan yang lebih lunak, mendorong investor untuk bertaruh pada penurunan suku bunga besar-besaran tahun ini.

Pada perdagangan sore, imbal hasil benchmark 10-tahun naik 1,9 bps menjadi 4,034%. Lelang surat utang 10 tahun di AS menunjukkan imbal hasil yang tinggi sebesar 4,024%, sedikit lebih tinggi dari perkiraan pasar sekitar 4,19%, menunjukkan bahwa investor meminta sedikit premi.

Menjelang sore, indeks dolar turun 0,14% menjadi 102,36.

Data ekonomi yang lemah di Jepang minggu ini mungkin memperkecil kemungkinan Bank of Japan menaikkan suku bunga keluar dari wilayah negatif bulan ini.

Harga minyak turun setelah lonjakan tak terduga dalam stok minyak mentah AS. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS turun 87 sen, atau 1,2%, menjadi $71,37 per barel. Minyak mentah berjangka Brent turun 79 sen, atau 1%, menjadi $76,80.

Harga emas di pasar spot turun 0,3% menjadi $2,024.29 per ounce.

