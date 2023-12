10 Saham Top Gainers Pekan Ini, DSSA, RAJA hingga MPXL Masuk Daftar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah saham masuk dalam jajaran top gainers pada perdagangan periode 11 Desember - 15 Desember 2023 saat IHSG naik 0,44% sepekan. Saham DSSA, RAJA hingga MPXL masuk dalam jajaran saham paling cuan.

Mengutip data Bursa Efek Indonesia, saham Grup Sinarmas PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) memimpin penguatan indeks dengan kenaikan sebesar 56,70% ke posisi Rp80.700 per saham. Kenaikan saham signifikan juga dirasakan oleh PT Sumber Energy Andalan Tbk. (ITMA) yang naik dari 51,55% dari Rp386 menjadi Rp585 per saham.

Kemudian saham PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. (MKNT) terpantau naik 50% ke posisi Rp3 dari pekan lalu sebesar Rp2 per saham. Disusul saham PT Venteny Fortuna Internasional Tbk. (VNTY) yang melonjak hingga 44,04% ke posisi Rp278 dari sebelumnya Rp193 per saham.

Selanjutnya saham PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) yang naik 35,23% ke posisi Rp476 per saham dibandingkan dengan pekan lalu sebesar Rp352 per saham. Saham top gainers juga diisi oleh emiten suami Puan Maharani, Happy Hapsoro PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) dengan kenaikan sebesar 30,34% ke posisi Rp1.170 per saham.

Saham lain yang menguat adalah PT Jaya Agra Wattie Tbk. (JAWA) dan PT Steady Safe Tbk. (SAFE) dengan penguatan masing-masing 30,08% dan 29,81%. JAWA berada di posisi Rp160 per saham dan SAFE berada pada level Rp270 per saham.

Kemudian saham PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. (JSPT) dengan kenaikan sebesar 25,97% ke posisi Rp1.140 per saham dibandingkan dengan periode pekan lalu di level Rp905 per saham.

Terakhir saham PT MPX Logistics International Tbk. (MPXL) yang naik sebesar Rp24,35% ke posisi Rp240 per saham dari posisi pekan lalu di level Rp193 per saham.

Berikut daftar 10 saham paling cuan selama sepekan:

DSSA: Rp80.700 (+56,70%) ITMA: Rp585 (+51,55%) MKNT: Rp3 (+50,00%) VTNY: Rp278 (+44,04%) BBYB: Rp476 (+35,23%) RAJA: Rp1.525 (+30,34%) JAWA: Rp160 (+30,08%) SAFE: Rp270 (+29,81%) JSPT: Rp1.140 (+25,97%) MPXL: Rp240 (+24,35%)

Sementara itu, data perdagangan saham BEI selama periode tanggal 11 sampai dengan 15 Desember 2023 masih ditutup pada zona positif. Peningkatan terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian saham selama sepekan sebesar 6,21% menjadi Rp14,99 triliun dari Rp14,12 triliun pada sepekan yang lalu.

Kemudian peningkatan tersebut diikuti pula oleh kenaikan pada kapitalisasi pasar Bursa yaitu sebesar 0,54% menjadi Rp11,54 triliun dari Rp11,47 triliun pada pekan sebelumnya.

Kemudian, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) meningkat sebesar 0,44% menjadi berada pada posisi 7.190,988 dari 7.159,598 pada penutupan pekan lalu. Sedangkan, rata-rata volume transaksi harian saham mengalami perubahan sebesar 9,60% selama sepekan menjadi 29,96 miliar lembar saham dari 33,14 miliar lembar saham pada pekan lalu.

Rata-rata frekuensi transaksi harian saham selama sepekan turut berubah 9,21% menjadi 1.266.561 kali transaksi dari 1.394.975 kali transaksi pada pekan lalu. Investor asing pada hari ini mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp249,95 miliar dan sepanjang tahun 2023 investor asing telah mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp10,51 triliun.

