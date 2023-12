Wall Street Semringah, Data Tenaga Kerja AS Lampaui Ekspektasi

Laporan data tenaga kerja AS pada Jumat menunjukkan penguatan yang tidak terduga. Saham-saham di Wall Street merespons dengan menguat.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa saham Amerika Serikat (AS) di Wall Street, New York menguat pada akhir perdagangan Jumat (8/12/2023) waktu setempat usai rilis data tenaga kerja AS yang melampaui perkiraan.

Berdasarkan data Bloomberg, Sabtu (9/12/2023), indeks Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0,36% atau 130,49 poin ke 36.247,87, S&P 500 menanjak 0,41% atau 18,78 poin ke 4.604,37, dan Nasdaq melompat 0,45% atau 63,98 poin ke 14.403,97.

Mayoritas analis di Wall Street menilai kekuatan ekonomi AS menyiratkan bahwa Federal Reserve mungkin harus mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama. Bagi Departemen Keuangan AS, hal ini berarti penghentian sinyal dovish besar-besaran yang mengarah ke poros The Fed pada awal bulan Maret 2024.

Bagi pasar saham, lapangan kerja dan ketahanan konsumen menjadi pertanda baik bagi korporasi Amerika.

“Saat Anda mengira perekonomian akhirnya melemah, perekonomian terus menunjukkan tanda-tanda kekuatan. Kami tetap percaya diri di pasar karena kami optimistis terhadap perekonomian,” kata Chris Zaccarelli dari Independent Advisor Alliance, mengutip Bloomberg.

Laporan data tenaga kerja AS pada Jumat menunjukkan penguatan yang tidak terduga. Nonfarm payrolls meningkat 199.000 pada bulan lalu, tingkat pengangguran turun menjadi 3,7% dan pertumbuhan upah bulanan melampaui perkiraan.

Sementara itu, sentimen konsumen AS meningkat tajam pada awal bulan Desember, juga melampaui semua perkiraan, karena rumah tangga mengurangi ekspektasi inflasi tahun depan dengan jumlah terbesar dalam 22 tahun.

S&P 500 mengalami kenaikan selama enam minggu berturut-turut atau kenaikan terpanjang sejak November 2019. Indikator ‘rasa takut’ Wall Street atau dikenal VIX kembali ke tingkat sebelum pandemi. Imbal hasil obligasi AS tenor dua tahun melonjak 13 basis poin menjadi 4,72%. Pasar berjangka menunjukkan kemungkinan 40% penurunan suku bunga pada Maret 2024.

Analis eToro Callie Cox mengatakan data pekerjaan yang kuat bisa menjadi pemeriksaan bagi Wall Street setelah pasar menguat secara signifikan akibat ekspektasi penurunan suku bunga.

Analis Titan Asset Management John Leiper menilai penurunan agresif dalam imbal hasil Treasury AS yang terjadi bulan lalu, yang terlihat sedikit berlebihan, akan berbalik melonjak.

“Dengan pasar memperkirakan penurunan suku bunga tahun depan, kenaikan suku bunga yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama kembali populer,” katanya.

Melemahnya data inflasi dan ketenagakerjaan dalam sebulan terakhir telah meyakinkan investor bahwa The Fed sudah selesai menaikkan suku bunga dan memicu spekulasi bahwa pemotongan setidaknya 125 basis poin akan dilakukan selama 12 bulan ke depan. Para pedagang mengurangi taruhan tersebut menjadi pelonggaran sekitar 110 basis poin.

“Orang-orang mengatakan sinyal resesi perlu diperiksa,” kata Neil Dutta dari Renaissance Macro Research.

Para pedagang sedang mempersiapkan minggu sibuk lainnya, dengan pembacaan indeks harga konsumen dan penjualan ritel AS, jadwal lelang Treasury yang padat, dan pertemuan terakhir The Fed tahun ini yang dijadwalkan pada 12-13 Desember 2023.

Pejabat Bank Sentral diperkirakan akan mempertahankan suku bunga pada tingkat tertinggi dalam dua dekade pada pekan depan. Ketua Jerome Powell telah berulang kali menolak spekulasi penurunan suku bunga awal tahun depan, dan menekankan bahwa pembuat kebijakan akan mengambil langkah hati-hati, namun tetap mempertahankan opsi untuk menaikkan suku bunga lagi.

“The Fed terhambat oleh rilis data yang lebih baik dari perkiraan. Selama inflasi terus turun, The Fed kemungkinan akan tetap menahan diri,” kata Quincy Krosby dari LPL Financial.

Kendati demikian, kata Krosby, jika laporan data tenaga kerja merupakan pertanda berlanjutnya belanja konsumen, The Fed mungkin harus mengeluarkan pesan yang jauh lebih hawkish bahwa mereka masih belum bisa menyatakan kemenangan dalam kampanye melawan inflasi.

Mantan Menteri Keuangan AS Lawrence Summers mengatakan The Fed harus menunda penurunan suku bunga sampai ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa inflasi kembali terkendali.

