Dapat Bocoran, Ada 4 Emiten Sektor Energi Mau Rights Issue

Bisnis.com, JAKARTA – Terdapat 4 emiten yang berasal dari sektor energi akan segera melakukan rights issue.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki 4 emiten sektor energi yang akan segera menggalang dana. Meski demikian, otoritas bursa itu belum mengungkap siapa saja yang akan menggelar aksi korporasi tersebut.

Di sisi lain, Emiten kongsi Aguan-Salim PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) menggelar penawaran umum terbatas dalam rangka penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu II (PMHMETD II) atau rights issue dengan nilai Rp10,48 triliun.

Manajemen PANI menjelaskan perseroan menerbitkan 2.097.150.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 per saham, atau mewakili 13,42% dari jumlah saham perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah rights issue. Saham baru tersebut ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp5.000 per saham.

Setiap pemegang saham yang memiliki 200 saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham pada 4 Desember 2023 pukul 16.00 WIB berhak atas 31 HMETD II. Sehingga, setiap 1 HMETD II memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 saham baru.

“Saham yang ditawarkan pada rights issue ini semuanya adalah saham baru yang dikeluarkan oleh portfoliopPerseroan yang mempunyai hak yang sama dan sejajar termasuk hak untuk mendapatkan dividen dari perseroan,” tulis manajemen PANI, dikutip Rabu (29/11/2023).

Selain itu, BEI juga mencatat untuk Right Issue, per tanggal 01 December 2023 telah terdapat 27 perusahaan tercatat yang telah menerbitkan right issue dengan total nilai Rp39,7 Triliun.

Serta masih terdapat 24 perusahaan tercatat dalam pipeline right issue BEI dengan rincian sektor sebagai berikut :

• 1 Perusahaan dari sektor Basic Materials.

• 8 Perusahaan dari sektor Consumer Cyclicals.

• 4 Perusahaan dari sektor Consumer Non-Cyclicals.

• 4 Perusahaan dari sektor Energy.

• 5 Perusahaan dari sektor Financials.

• 0 Perusahaan dari sektor Healthcare.

• 0 Perusahaan dari sektor Industrials.

• 1 Perusahaan dari sektor Infrastructures.

• 0 Perusahaan dari sektor Properties & Real Estate.

• 0 Perusahaan dari sektor Technology.

• 1 Perusahaan dari sektor Transportation & Logistic

