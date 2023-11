IHSG Dibuka Naik ke 7.046, Saham GOTO, ARTO, BBYB Cuan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks harga saham gabungan (IHSG) hari ini Senin (27/11/2023) dibuka naik seiring dengan Public Expose 2023 yang berlangsung pada 27-30 November 2023. Sejumlah saham seperti BBYB, AMMN, ARTO, GOTO mencatatkan cuan.

IHSG naik 0,26% atau 18,14 poin menjadi 7.027,77 per pukul 09.08 WIB. Sepanjang pagi ini, indeks melaju di zona hijau dalam rentang 7.017-7.046.

Terpantau 246 saham naik, 153 saham turun, dan 210 saham stagnan. Kapitalisasi pasar tercatat Rp11.079,96 triliun.

Saham terlaris yang menguat pagi ini ialah BBYB melonjak 10,29% ke Rp386, AMMN 0,70% ke Rp7.200, ARTO 1,94% ke Rp3.150, dan GOTO 2,13% ke Rp96.

Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan menyampaikan secara teknikal terbentuk doji star pada IHSG, pasca gap-up di Jumat (24/11/2023). Hal ini mengindikasikan pullback bagi IHSG dan uji support 6.950 pada awal pekan.

"Pergerakan IHSG diperkirakan dipengaruhi oleh Public Expose yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia pada 27-30 November 2023. Mayoritas saham dengan kapitalisasi pasar besar mengikuti acara tersebut," paparnya dalam publikasi riset.

Dari data ekonomi, sejumlah data global dan domestik akan dirilis pekan ini. China akan merilis Industrial Profits (YTD) YoY per Oktober 2023 (27/11). Kemudian, Amerika Serikat (AS) akan merilis CB Consumer Confidence per November 2023, pada Selasa (28/11/2023). Realisasi kedua data tersebut dapat mempengaruhi perkiraan laju inflasi di sisa akhir 2023.

IHSG selama sepekan periode 20 hingga 24 November 2023 meningkat 0,46% menjadi berada di posisi 7.009,631 dari 6.977,668 pada pekan sebelumnya.

Kapitalisasi pasar saham pekan ini juga turut meningkat sebesar 0,17% menjadi Rp11,05 triliun dari Rp11,04 triliun. Sepanjang tahun 2023 investor asing telah mencatatkan nilai jual bersih saham sebesar Rp14,24 triliun.

Sementara itu, Binaartha Sekuritas menyebutkan IHSG masih berada di bawah resisten Fibonacci 7.058 dan membentuk candle shooting star pada hari Jumat yang menandakan peluang untuk melemah guna menguji support terdekat di level 6.893.

Namun demikian apabila IHSG menembus ke atas 7.058 maka dapat melanjutkan penguatan menuju 7.128. Level support IHSG berada di 6.893, 6.844, dan 6.796, sementara level resistennya di 7.058, 7.128 dan 7.174.

