Konflik Palestina-Israel Mereda, Harga Minyak Dunia pun Melandai

Bisnis.com, JAKARTA - Harga minyak turun karena pembebasan beberapa sandera di Gaza mengurangi premi risiko geopolitik, tetapi harga mencatat kenaikan minggu pertama dalam lebih dari sebulan menjelang pertemuan OPEC+ minggu depan untuk memutuskan pengurangan produksi pada tahun 2024.

Minyak mentah berjangka Brent turun 84 sen, atau 1%, menjadi US$80,58 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate AS turun US$1,56, atau 2%, dari penutupan hari Rabu menjadi $75,54. Tidak ada penyelesaian untuk WTI pada hari Kamis karena libur Thanksgiving di AS.

Kelompok sandera pertama yang dibebaskan dari penawanan di Gaza kembali ke Israel pada hari Jumat, pada hari pertama dari rencana gencatan senjata selama empat hari di mana pertukaran sandera lebih lanjut dengan tahanan Palestina akan dilakukan.

“Fakta bahwa mereka menindaklanjutinya sangat signifikan dalam mengurangi premi risiko,” kata John Kilduff, partner di Again Capital LLC di New York, Sabtu (25/11/2023).

Kedua kontrak tersebut mengalami kenaikan mingguan pertamanya dalam lima minggu karena OPEC+ bersiap menghadapi pertemuan yang akan membahas agenda penurunan produksi setelah harga minyak turun baru-baru ini karena kekhawatiran permintaan dan meningkatnya pasokan, terutama dari produsen non-OPEC.

Kelompok OPEC+, yang terdiri dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya termasuk Rusia, mengejutkan pasar pada hari Rabu dengan menunda tanggal 26 November menjadi 30 November setelah produsen kesulitan mencapai konsensus mengenai tingkat produksi.

OPEC+ semakin mendekati kompromi dengan produsen minyak Afrika mengenai tingkat produksi tahun 2024, tiga sumber OPEC+ mengatakan kepada Reuters.

“Hasil yang paling mungkin terjadi saat ini tampaknya adalah perpanjangan dari pemotongan yang sudah ada,” kata analis IG Tony Sycamore.

Penundaan yang mengejutkan ini pada awalnya membuat kontrak berjangka Brent turun sebanyak 4% dan WTI sebanyak 5% dalam perdagangan intraday pada hari Rabu. Perdagangan tetap tenang selama hari libur AS pada hari Kamis.

“Meskipun saya tidak terlalu terkejut melihat kebocoran atau komentar selama akhir pekan yang masih berdampak pada harga minyak pada pembukaan minggu depan, pertemuan sebenarnya yang terjadi pada hari Kamis dapat membuat pikiran para pedagang agak tenang,” kata Craig. Erlam, analis pasar senior di OANDA.

Titik terang datang dari prospek perekonomian jangka pendek di Tiongkok. Data Tiongkok baru-baru ini dan bantuan baru kepada sektor properti yang berhutang bisa menjadi "positif bagi tren jangka pendek pasar minyak", kata analis CMC Markets, Tina Teng.

Namun kenaikan tersebut dapat dibatasi oleh stok minyak mentah AS yang lebih tinggi dan margin penyulingan yang buruk, yang menyebabkan melemahnya permintaan dari kilang-kilang AS, kata para analis.

“Perkembangan fundamental bersifat bearish dengan meningkatnya persediaan minyak AS,” kata analis ANZ dalam sebuah catatan.

Namun, prospek jangka panjang Tiongkok masih lemah. Para analis mengatakan pertumbuhan permintaan minyak bisa melemah menjadi sekitar 4% pada paruh pertama tahun 2024 karena krisis di sektor properti membebani penggunaan solar.

Pertumbuhan produksi non-OPEC akan tetap kuat, dengan perusahaan energi negara Brazil, Petrobras, berencana untuk menginvestasikan $102 miliar selama lima tahun ke depan untuk meningkatkan produksi menjadi 3,2 juta barel setara minyak per hari (boepd) pada tahun 2028, naik dari 2,8 juta boepd pada tahun 2024.

