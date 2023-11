Amerika Serikat Timbun 421 Juta Barel, Harga Minyak Mentah Merosot

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Harga minyak anjlok lebih dari 1,5% pada hari Rabu karena peningkatan persediaan minyak mentah AS yang lebih besar dari perkiraan dan rekor produksi di negara produsen terbesar dunia tersebut, serta meningkatnya kekhawatiran terhadap permintaan di Asia.

Brent berjangka ditutup turun US$1,29, atau 1,6%, pada US$81,18 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun US$1,60, atau 2%, menjadi US$76,66.

Kontrak bulan depan WTI juga lebih rendah dibandingkan bulan kedua, atau contango, untuk pertama kalinya sejak Juli. Harga minyak enam bulan ke depan juga tampak siap untuk naik di atas kontrak bulan depan.

Stok minyak mentah AS naik 3,6 juta barel pada pekan lalu menjadi 421,9 juta barel, menurut Badan Informasi Energi AS (EIA), jauh melebihi ekspektasi analis dalam jajak pendapat Reuters yang memperkirakan kenaikan 1,8 juta barel.

Data mingguan pemerintah, yang tidak dipublikasikan minggu lalu karena peningkatan sistem, juga menunjukkan produksi minyak mentah AS bertahan pada rekor 13,2 juta barel per hari yang dicapai pada bulan Oktober.

“Aktivitas pasokan AS merupakan hambatan bagi pasar, dan AS merupakan masalah bagi OPEC+,” kata John Kilduff, partner di Again Capital LLC di New York, seraya menambahkan bahwa menurutnya Arab Saudi tidak dapat memangkas lebih banyak produksi untuk mendongkrak harga.

Pengekspor minyak utama Arab Saudi dan Rusia, bagian dari OPEC+, Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, mengatakan bulan ini bahwa mereka akan melanjutkan pengurangan produksi minyak sukarela tambahan hingga akhir tahun.

Stok bensin AS menunjukkan permintaan yang kuat dengan penurunan mengejutkan sebesar 1,5 juta barel pada minggu lalu. Persediaan solar turun lebih dari yang diperkirakan sebesar 1,4 juta barel.

Badan Energi Internasional pada hari Selasa bergabung dengan OPEC dalam menaikkan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak untuk tahun ini, meskipun terdapat proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat di banyak negara besar.

Produksi kilang minyak China menurun pada bulan Oktober dari nilai tertinggi bulan sebelumnya karena melemahnya permintaan bahan bakar industri dan menyempitnya margin penyulingan. Namun, aktivitas ekonomi negara tersebut meningkat pada bulan Oktober karena output industri meningkat lebih cepat dan pertumbuhan penjualan ritel melampaui ekspektasi.

Perekonomian Jepang mengalami kontraksi pada bulan Juli-September, menghentikan ekspansi dua kuartal berturut-turut karena lemahnya konsumsi dan ekspor.

Penjualan ritel AS turun pada bulan Oktober untuk pertama kalinya dalam tujuh bulan.

Para diplomat Uni Eropa mengatakan kapal tanker minyak Rusia tidak menjadi sasaran usulan Komisi Eropa untuk memperketat penerapan batasan harga minyak mentah negara tersebut.

Sebelumnya, Financial Times melaporkan bahwa Denmark akan ditugaskan untuk memeriksa dan kemungkinan memblokir kapal tanker Rusia yang berlayar melalui perairannya berdasarkan rencana baru UE sebagai cara untuk menerapkan batasan harga $60 per barel pada minyak mentah Moskow.

