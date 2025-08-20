Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Cara Sucor AM Racik Reksa Dana ESG Hasilkan Cuan

Sucorinvest AM optimis reksa dana ESG berpotensi cuan tinggi. Dengan tiga produk ESG, mereka berambisi jadi pionir di Indonesia, meski tantangan tetap ada.
Akbar Maulana al Ishaqi
Akbar Maulana al Ishaqi - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 16:08
Share
Warga mengakses informasi tentang reksa dana di Jakarta, Rabu (6/7/2022). Bisnis/Himawan L Nugraha
Warga mengakses informasi tentang reksa dana di Jakarta, Rabu (6/7/2022). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA – PT Sucorinvest Asset Management (Sucor AM) menilai produk reksa dana berbasis environmental, social, and governance (ESG) saat ini memiliki prospek yang cukup bagus, sehingga perseroan menyiapkan racikan untuk dapat mendulang cuan.

Presiden Direktur Sucor AM Jemmy Paul Wawointana melihat return reksa dana berbasis ESG cenderung lebih tinggi dengan imbal hasil yang terus meningkat selama 5-10 tahun terakhir. 

"Kami membuatnya [reksa dana berbasis ESG] bukan cuma karena return, tapi juga kami ingin mencoba untuk menjadi salah satu pioneer ESG asset management di Indonesia," kata Jemmy dalam media briefing di Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Setidaknya saat ini Sucor AM sudah memiliki tiga produk reksa dana berbasis ESG. Di sektor sosial ada Sucorinvest Anak Pintar (SAP) dan di sektor lingkungan ada dua produk reksa dana saham Sucorinvest Sustainability Equity Fund (SUSEF) dan Sucorinvest Sharia Sustainability Equity Fund (SSUSEF).

Baca Juga : Kelola Dana Rp32,36 Triliun, Sucor AM Siap Diperingkat Lembaga Rating

Sampai dengan 19 Agustus 2025, total dana kelolaan (AUM) produk SAP ini mencapai Rp146,02 miliar, SUSEF mencatat nilai AUM Rp26,89 miliar, dan SSUSEF sebesar Rp45,61 miliar. 

Adapun, penempatan investasi pada produk SUSEF dan SSUSEF sebesar 80-100% ditempatkan pada saham dan 0-20% ditempatkan pada pasar uang, obligasi dan/atau deposito. 

Jemmy mengatakan pihaknya telah melakukan pitching kepada dua indeks saham berbasis ESG internasional namun rencananya belum berhasil, sehingga saat ini Indeks SRI-KEHATI masih menjadi acuan.

Pada penutupan perdagangan terakhir, SRI-KEHATI ditutup pada zona hijau, naik 0,59% ke posisi 373,70, namun secara year to date turun 0,43%.

Jemmy mengakui memang pihaknya sedikit tertinggal karena selama ini mengusung value investing, sementara saham-saham yang secara valuasi mungkin sangat mahal.

"Tapi setidaknya kami menggunakan metode-metode yang menurut kami cukup menarik untuk mencari timing-nya. Jadi tidak cuma valuasi murah, tapi timing-nya bagus untuk masuk," ungkapnya. 

Adapun jika menilik pasar modal, saat ini emiten-emiten energi berbasis fosil mulai melakukan diversifikasi bisnis ke energi bersih. Hal ini tidak lepas dari prioritas Pemerintahan Prabowo untuk mendorong energi baru terbarukan (EBT).

Sebelumnya, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta mengatakan implementasi ESG juga menjadi salah satu trategi emiten energi fosil untuk tumbuh berkelanjutan.

"Mitigasi ini dilakukan agar bisa meningkatkan sustainability pada emiten tersebut. Karena emiten-emiten ini juga akan berkomitmen penuh untuk menerapkan ESG," kata Nafan.

Sebaliknya, prioritas EBT yang ditunjukkan oleh pemerintahan Prabowo akan menjadi angin segar bagi emiten-emiten energi bersih.

"Pidato Presiden Prabowo memberikan kesempatan emiten-emiten EBT untuk tumbuh. Karena ke depan, emiten-emiten energi berbasis EBT itu permintaannya meningkat," pungkasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Maulana al Ishaqi
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Djarum vs. Sampoerna’s Stances on E-Cigarettes and Smokefree Products
Premium
1 jam yang lalu

Djarum vs. Sampoerna’s Stances on E-Cigarettes and Smokefree Products

Lo Kheng Hong’s Bet on Big Banks Pays Off
Premium
1 jam yang lalu

Lo Kheng Hong’s Bet on Big Banks Pays Off

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kelola Dana Rp32,36 Triliun, Sucor AM Siap Diperingkat Lembaga Rating

Kelola Dana Rp32,36 Triliun, Sucor AM Siap Diperingkat Lembaga Rating

Karyawan IDSurvey Siap Layani Masyarakat di Program Relawan Bakti BUMN Batch VIII 2025

Karyawan IDSurvey Siap Layani Masyarakat di Program Relawan Bakti BUMN Batch VIII 2025

Karpet Merah Sambut ETF Emas saat Harga Emas Bersinar

Karpet Merah Sambut ETF Emas saat Harga Emas Bersinar

Saham Volatil, Sucor AM Andalkan Reksa Dana Obligasi & Pasar Uang

Saham Volatil, Sucor AM Andalkan Reksa Dana Obligasi & Pasar Uang

Eastspring Bersiap Jalankan Aturan Baru OJK soal Rating Reksa Dana & MI

Eastspring Bersiap Jalankan Aturan Baru OJK soal Rating Reksa Dana & MI

Pasar Saham Bergairah, Eastspring Indonesia Bidik 2 Sektor Unggulan

Pasar Saham Bergairah, Eastspring Indonesia Bidik 2 Sektor Unggulan

Geliat Eastspring Indonesia Genjot AUM, Incar Peluang di Reksa Dana Syariah

Geliat Eastspring Indonesia Genjot AUM, Incar Peluang di Reksa Dana Syariah

Lembaga Pemeringkat Siap-Siap Peringkat Manajer Investasi dan Reksa Dana

Lembaga Pemeringkat Siap-Siap Peringkat Manajer Investasi dan Reksa Dana

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Cara Sucor AM Racik Reksa Dana ESG Hasilkan Cuan
Obligasi & Reksadana
11 menit yang lalu

Cara Sucor AM Racik Reksa Dana ESG Hasilkan Cuan

BI Pangkas Suku Bunga, Rupiah Ditutup Turun ke Rp16.271 per Dolar AS
Kurs
31 menit yang lalu

BI Pangkas Suku Bunga, Rupiah Ditutup Turun ke Rp16.271 per Dolar AS

Saham Teknologi Lippo (MLPT) Terbang Tiga Kali Lipat, Manajemen Buka Suara
Korporasi
42 menit yang lalu

Saham Teknologi Lippo (MLPT) Terbang Tiga Kali Lipat, Manajemen Buka Suara

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025
Kurs
49 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot
Emas
1 jam yang lalu

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

2

Kinerja Sektor Saham Kesehatan yang Diburu Konglomerat, Prospek Investasi Jangka Panjang

3

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

4

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

5

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Dibanderol Rp1.890.000 per Gram

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Dibanderol Rp1.890.000 per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Dibanderol Rp1.890.000 per Gram

DPR Setujui Rencana Bisnis Danantara dalam Rapat Tertutup, Sebut Soal Spekulasi di Pasar Saham

DPR Setujui Rencana Bisnis Danantara dalam Rapat Tertutup, Sebut Soal Spekulasi di Pasar Saham

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

Danantara Diminta Siapkan Dividen Rp800 Triliun per Tahun, Komisi XI Bahas Rencana Aksi 2025

Danantara Diminta Siapkan Dividen Rp800 Triliun per Tahun, Komisi XI Bahas Rencana Aksi 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Inosentius Jadi Hakim MK Gantikan Arief Hidayat
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

2

Kinerja Sektor Saham Kesehatan yang Diburu Konglomerat, Prospek Investasi Jangka Panjang

3

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

4

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

5

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Dibanderol Rp1.890.000 per Gram